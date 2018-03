Protest Sanitas: Pintea admite ca a mutat bani de la sporuri la salarii, dar acuza o criza falsa: Nu trebuie sa ne tiganim!

"Nu trebuie sa ne tiganim pe salarii"

Taxa de solidaritate impusa

Legea e buna, dar are scapari

"Doamna ministru Sorina Pintea, membrii Sanitas din Arad, Arges, Bacau, Buzau, Cluj, Dolj, Giurgiu, Harghita, Iasi, Ilfov, Mehedinti, Olt, Suceava, Teleorman, Vaslui, si din TESA va spun: NU NE TRATATI CU JUMATATI DE MASURA!", i-au transmis sutele de oameni ministrului,strigand scandari precum "decat sa ne taiati sporul, mai bine v-ati lua zborul" sau "cu salariile dublate nu ne ajung banii de rate".Liderii sindicali au fost primiti la discutii de Sorina Pintea, insa revendicarile lor sunt peste ceea ce e dispusa sa accepte. Intr-un interviul acordatcu putin timp inainte de inceperea protestului, interviu pe care va invitam sa il cititi integral miercuri, Pintea a admis ca se muta bani de la sporuri la salarii, dar cu toate acestea spune ca suntem in fata unei false crize si ca cei care au iesit in strada si ameninta chiar si cu greva sunt dezinformati.. Asta e parerea mea si o sustin. In sedinta de guvern maine se va aproba regulamentul sporurilor, anexele 1-9. Sunt niste sporuri pe care spitalele le pot acorda cu incadrarea in acea limita de 30%. Discutiile cu sindicatele au fost din punctul meu de vedere foarte constructive: asta este situatia, prezentam solutii. Probleme nu sunt la medici si pe mine asta m-a durut, adica cresterea salariului de incadrare este mare, sporurile trebuie limitate conform legii, pentru ca eu nu discut acum despre o lege daca este buna sau nu. Eu spun ca este buna, eu o aplic.Am incercat, tot impreuna cu sindicatele, avand in vedere ca exista anumite categorii care nu intra in grila maxima de salarizare din 2022 sa incercam sa reglam salariile - chimisi, biologi, farmacisti - din aceste sporuri si am facut o propunere de Anexa 10. Propunerea respectiva era pentru a echilibra aceste salarii, doar pentru 2018, cu mentiunea ca daca spitalul se incadreaza in 30%, adica procentul sporurilor e 28% sau chiar 30%, dar are venituri proprii inclusiv din veniturile cu Casa poate sa dea stimulente ca diferenta de spor. Discutiile astea le-am avut cu sindicatele. Prin urmare, era vorba de a responsabiliza, si pana la urma se va intampla, managerii spitalelor. Doresti sa ai medici multi, bine platiti, gestionezi situatia", a declarat, pentru Ziare.com, ministrul Sanatatii.Aceasta sustine ca de cand au avut loc primele majorari in sanatate in spitale s-au facut angajari pe banda rulanta."Din octombrie 2015 de cand au avut loc primele majorari salariale, au fost 3 majorari succesive. Diferenta majorata se dadea pe act aditional cu Casa. Am facut o analiza, a crescut numarul personalului nemedical foarte mult. De ce? Pentru ca. Am facut o videoconferinta cu managerii in care ii rugam sa faca un pic de analiza, ca sunt foarte multe lucruri care tin de un management bun.Am de exemplu in spital doua linii de garda pe aceeasi specialitate. Pentru doi medici care fac garda si sunt platiti destul de bine pe 2 garzi ai 2-3 prezentari in garda. Mertia sa tii 2 linii? Lasi o linie. Sau ai o linie de garda intr-un spital municipal si ai o prezentare doua maxim. Faci garda la domiciliu. Trebuie sa incepi sa fii manager.: 'nu ne da statul, ministrul e de vina, ministerul e de vina. Ministerul a sugerat un mod de calcul. Pana la urma nu discutam de incadrari, nu discutam de schimbare de conditii de munca, discutam doar de sporuri", a mai sustinut Sorina Pintea.Ministrul sustine in continuare ca salariile pentru unii medici, cu cele mai inalte gradatii, vor ajunge la aproape 4.000 de euro si ca in general toti medicii vor primi salarii mari si niciunul nu va scadea."Un medic specialist gradatia 3, ATI, in decembrie 2016 avea pe fluturas 4.590 lei netul fara sporuri. In decembrie 2016 - 5.441 de lei salariul de baza cu sporul de conditii. Iar acum am in ianuarie 5.672 de lei si in martie am 8.393 de lei.. Iar un medic gradatia 5 ajunge fara sporuri, fara nimic la 11.160 net, dar daca are garzi minime, deci 2 garzi pe luna, ar fi 14.000 si cu maxim de garzi - 5 garzi - 20.000 de lei, aproape 4.000 de euro, cat am spus. Eu cand am dat cifre sa stiti ca nu le-am dat din burta.Poate ca ar fi trebuit aceste lucruri sa le public pe siteul ministerului si o s-o fac. N-am vrut tocmai pentru a nu crea niste discutii inutile.... Am zis sa nu creez disensiuni, sa nu spuna ca ministra ataca, au venit medicii si o deranjeaza. Eu sunt un om cu bun simt si cumpanesc foarte mult pana dau niste replici care nici mie nu-mi plac.: am atata, n-am atata", a mai spus Pintea.Intrebata cum isi explica insa faptul ca oamenii ies in strada si inclusiv medici de la diferite specialitati protesteaza, ministrul a sustinut ca acestia sunt dezinformati."Dezinformarea! Cu cati am stat de vorba, inclusiv cei de la mine de acasa, le-am explicat si mi-au zis. Le-am explicat: lucrati impreuna cu asistenta, infirmiera spala pe jos, vi se pare normal ca ea sa ia 1.500 de lei net cand as putea sa o ajut sa ia 2.000, sa nu piarda fata de salariul din februarie, dar voi sa pierdeti 200-300 de lei anul acesta in fiecare luna la spor, din 18.000, din 14.000, din 11.000 de lei?. Asta era de fapt discutia", spune Pintea.La observatia ca asta este totusi o mutare a banilor de colo-colo si ca medicii nu primesc ce li s-a promis, Pintea a admis: "Asa este"."N-am auzit insa medicii sa faca protest ca acei colegi cu care lucreaza efectiv.... E adevarat, pentru anumite categorii cresterea a fost spectaculoasa, pentru cei din zona aceasta nu", a mai spus ministrul.Despre situatia biologilor, biochimistilor, farmacistilor etc, Pintea recunoaste ca Legea Salarizarii i-a scapat din vedere si spune ca va rezolva doar partial problema."In momentul in care faci o lege exista si scapari. S-au facut ajustari in plus/in minus. Este o problema si eu am luat-o la cunostinta. Incercam sa reglam lucrurile", a declarat Pintea, adaugand ca in sedinta de Guvern de miercuri situatia va fi rezolvata doar partial."O parte din lucruri se va rezolva. Este o lege buna, poate mai necesita anumite ajustari, dar", a conchis ministrul Sanatatii.