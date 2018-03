Psihiatrii de la Spitalul 9 si Socola ameninta cu greva din cauza taierii sporurilor

Conditii deosebit de periculoase, ce necesita interventia Politiei si a Jandarmeriei

Ziare.

com

"Membrii Sindicatului Camera Federativa a medicilor Iasi, angajati ai Institutului de Psihiatrie Socola Iasi, solicita retragerea Anexei 10 si adoptarea unui regulament de sporuri calculate procentual la salariul de baza pentru personalul care lucreaza in specialitatea psihiatrie, sporuri care sa reflecte gradul deosebit de periculozitate. (...)Consideram ca legal calculul cuantumului sporului pentru conditii deosebit de periculoase sa se faca procentual in conditiile Anexei 2,in functie de gradul profesional si gradatia de vechime.Personalul din cadrul Institutului de Psihiatrie Socola Iasi se alatura colegilor din tara in masurile de protest, la care se va recurge in cazul adoptarii unui regulament de sporuri neadecvat side lucru din Institutul de Psihiatrie", se arata in scrisoarea celor de la Socola.Si colegii lor de la Spitalul 9 vor ca sporurile pentru medicii primari, specialistii si rezidentii din psihiatrie, precum si pentru cercetatorii si cadrele universitare din cele 4 discipline de psihiatrie, sa ramana intacte."Referitor la domeniul psihiatriei, solicitam in mod imperios mentinerea sporului de 75% pentru tot personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar din sectiile si compartimentele cu paturi.Motivele acestei solicitari sunt conditiile deosebit de periculoase, de expunere fizica si psihologica continua, in care ne desfasuram activitatea - internari non-voluntare, unitati de maxima siguranta, servicii de garda in care personalul medical, ce poarta de altfel intreaga responsabilitate, este confruntat cu situatii extreme care adesea necesita interventia Politiei si a Jandarmeriei.De asemenea, solicitam mentinerea sporului de 50% pentru psihiatrii care lucreaza in ambulatoriile de specialitate", se arata in scrisoarea psihiatrilor.Demersurile vin dupa ce medicii de la Anestezie si Terapie Intensiva din tot mai multe spitale de peste tot din tara au trimis scrisori similare ministrului Sanatatii Sorina Pintea, in care ameninta ca nu vor mai intra in salile de operatie daca li se taie sporurile.Despre toate acestea, Sorina Pintea s-a declarat surprinsa si sustine ca medicii nu au inteles cum Anexa 10 vine de fapt in sprijinul personalului din sistemul sanitar.