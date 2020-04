Rafila spune ca in noiembrie-decembrie vom avea un alt varf al epidemiei: Sper ca pana atunci sa avem medicatia necesara

LIVE

"Daca reusim sa mentinem un comportament retinut putem ajunge la o relaxare mai rapida. Imi pare bine ca domnul ministru Tataru a preluat punctul nostru de vedere legat de evolutia acestui virus, cu varful in saptamana dupa Paste. Este greu sa condamni oamenii ca vor sa isi vada parintii. (...)Am primit o donatie de azitromicina de la compania Sandoz pentru 10.000 de pacienti. Mai este un antiviral in studiu in Japonia si China si speram sa ne dea si noua formula sa il putem produce", a spus Alexandru Rafila.Microbiologul a punctat ca spalatul pe maini este mai eficient decat spirtul."A disparut chestiunea legata de folosirea banilor, nu trebuie sa credem ca pe orice punem mana suntem potential infectati. (...) Se poarta masca cand suntem raciti si ne deplasam. Restul populatiei poate sa poarte o masca in functie de disponibilitate.", a subliniat Rafila.