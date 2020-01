Reactia medicului Beuran dupa ce a fost demis din functia de la Spitalul Floreasca

Ziare.

"Decizia pe care am primit-o nu este motivata, nu am primit niciun raport. (...) Lucrurile acestea m-au surprins, dar pot sa afirm, totodata, ca nu sunt niste lucruri normale, adica sa poti sa-i dai decizia unui om fara sa argumentezi, decat o insiruire de cifre (...) sunt niste acuze generale. Dar probabil ca atat este capacitatea acestei comisii", a declarat Mircea Beuran la Antena3.Nici amenda de 30.000 lei aplicata spitalului , medicilor si asistentelor care au operat-o pe femeia care a murit dupa ce a ars nu a fost individualizata, atrage atentia medicul."Da, bineinteles (va contesta decizia prin care a fost demis, n.r.). Dar chiar mai mult, voi cauta sa arat si lucrurile care gandesc ca stau la baza acestei atitudini. Ele (masurile, n.r.) nu sunt incarcate de discernamant", mai spune medicul.Medicii care au semnat un mesaj prin care arata ca il sustin pe Beuran simt un pericol, considera acesta: "Probabil ca sesizeaza pericolul in care intra spitalul cand incep sa se decapiteze sefii de sectie. Daca a inceput cu unul, probabil sunt mai multi care deranjeaza".