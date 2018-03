Reactia ministrului Sanatatii dupa ce sindicatele au anuntat greva generala: E o ipocrizie! Scaderile de venituri sunt corectii

Exemple concrete - unde nu sunt scaderi, cum arata cresterile

Un medic primar la clinica, medicina interna, care avea spor de 15%. In decembrie 2017 castiga 7.656 de lei. In martie, cu spor de 7,5%, castiga 12.481 lei.

Un medic primar, anatomie patalogica - in decembrie 2017 castiga 13.249 lei, in martie 2018 castiga 14.891 lei.

Un asistent medical principal, unitati clinice, medicina interna - in decembrie 2017 castiga 3.111 lei, in martie 2018 castiga 3.919 lei.

Un asistent medical principal, terapie intensiva, gradatia 5 - in decembrie 2017 castiga 4.619 de lei, in martie 2018 castiga 5.278 lei.

Servicii gratuite, facute contracost

De ce fac sindicatele greva

Ziare.

com

Pintea spune ca e o ipocrizie, insa admite ca exista si categorii unde, in urma plafonarii sporurilor, vor exista venituri mai mici. Despre aceste situatii, insa, ministrul arata ca sunt "corectii"."Pe sporuri nu ne-am inteles (cu sindicatele - n.red.), plus revendicari pentru categoriile carora nu le-a crescut salariul la nivelul lui 2022. O sa avem si maine discutie. Ar fi o ipocrizie din partea celor de la Sanitas sa declanseze greva.Daca te organizezi, poti sa rezolvi problemele, dar a declara ca faci greva in conditiile unor venituri care au crescut nu este in regula. Veniturile nete nu scad!", a declarat Pintea, in cadrul unei conferinte de presa.Pusa sa dea insa exemple de evolutie a veniturilor nete, ministrul a admis ca sunt si categorii care vor primi mai putini bani in mana."Asistentul medical principal de anatomie patalogica. In decembrie 2017, primea 9.424 de lei si acum primeste 8.614 lei, pentru ca avea sporul de 100%. Din acest moment, de la 1 martie, sporul e de 85%, deci are reducere a venitului", a spus Pintea.Intrebata cate persoane sunt in aceasta situatie, ea a spus ca "nu foarte multi, in jur de 300 de persoane, dar".Pintea a dat si exemple in ce priveste categoriile care beneficiaza de cresteri, chiar daca sporurile le sunt reduse., iar sporurile sunt calculate in functie de aceasta limitare de 30%. Dar exemplele sunt pe spitale unde ordonator principal de credite este Ministerul Sanatatii. Exista spitale care s-ar putea sa nu piarda la spor", a mai spus ministrul.Aceasta a explicat ca spitalele pot sa isi suplimenteze veniturile oferind contra cost servicii care sunt decontate de Casa, dupa ce plafonul a fost epuizat."Daca are nevoie de RMN sa-l faca dupa 16:00, contra cost sau inclusiv in timpul programului de lucru, cand nu mai exista plafon. Servicii de imagistica, analiza de laborator, unde avem contracte cu Casa de Sanatate pe sume limitate", a spus Pintea.Liderii sindicali din Sanatate au decis, luni, sa declanseze greva generala pentru a-si arata nemultumirea fata de efectele Legii Salarizarii, coroborate cu esuarea negocierilor pe regulamentul de sporuri.Protestul va incepe cu 4 zile de pichetari si va culmina cu un miting la care vor participa cateva zeci de mii de salariati din sanatate. Intre timp, se strang semnaturi pentru a fi declansata greva generala, ce va duce la blocarea sistemului de sanatate.Astfel, pevor fi pichetate sediile ministerelor Sanatatii, Muncii si Finantelor, precum si sediul PSD.Dupa aceea,unde se estimeaza ca vor participa in jur de 20.000 de oameni.