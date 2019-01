Reteaua de sprijin a maternitatilor: E nevoie urgenta de 900.000 de euro, pentru a-i salva pe copiii nascuti prematur

Ziare.

Organizatia a creat o retea de sprijin imediat, pentru dotarea maternitatilor cu aparatura medicala indispensabila salvarii nou-nascutilor prematur.Cerintele sunt diverse si cu atat mai urgente: incubatoare pentru terapie intensiva neonatala, mese de resuscitare, ventilatoare neonatale, monitoare pentru functii vitale, pulsoximetre, lampi de fototerapie, aparate de radiologie, baloane pentru reanimare, analizoare de gaze, aparate pentru vizualizarea venelor."Fac parte dintr-o echipa de medici neonatologi, dintr-o maternitate de nivel 2. Ne confruntam cu nou-nascuti prematuri foarte mici, pe care trebuie sa ii salvam, sa ii stabilizam si sa ii transferam la alte clinici performante.Exista si situatii in care nu ne putem permite sa asteptam transferul, asa cum s-a intamplat si zilele trecute, cand o fetita cu varsta de gestatie de 27 de saptamani s-a nascut in spitalul nostru. In astfel de situatii, este vital sa avem cele necesare salvarii puiului de om, echipamente medicale, medicamente speciale si costisitoare, dar si personal dedicat profesiei", explica dr. Filimon Angelica, seful sectiei Neonatologie de la Spitalul Judetean de Urgenta Arad.Incepand din 2019, fiecare contribuabil poate intra in reteaua de ajutor imediat a maternitatilor, redirectionand 3,5% din impozitul pe venit catre cauza prematurilor.In urma eforturilor consistente si a programelor ample pe care le deruleaza, Salvati Copiii Romania a devenit organizatie acreditata cu servicii licentiate, ceea ce mareste procentul de redirectionare a cotei parte din impozitul pe venit aferent anului 2018 (de la 2% la 3,5%), extrem de important pentru salvarea copiilor nascuti prematur."In cei sapte ani de cand am inceput acest program de combatere a mortalitatii infantile s-a nascut o adevarata retea de sprijin. In lipsa unor politici ale statului, coerente si directionate catre beneficiar, am creat, ad-hoc, o retea a ajutorului imediat, cum ii spunem noi.Mecanismul de functionare a acestei retele este transparent si extrem de util: maternitatile ne trimit listele cu necesarul urgent, iar noi, la Salvati Copiii, punem in miscare mecanismul de sprijin: cautam surse de finantare, cumparam echipamentele medicale, astfel incat acestea sa ajunga cat mai repede la medicii care se lupta pentru viata prematurilor", a explicat Gabriela Alexandrescu, presedinte executiv Salvati Copiii Romania.Exista insa si o mare vulnerabilizare a acestui mecanism care permite fiecarui contribuabil sa faca parte din reteaua de sprijin a maternitatilor: fara a fi efectuat un studiu de impact si in lipsa unor argumente asumate, autoritatile au decis sa scurteze perioada in care contribuabilii pot folosi acest drept, de a ajuta maternitatile din tara, astfel incatPana pe 15 martie, fiecare contribuabil poate descarca Formularul 230 sau Declaratia Unica , precompletate cu datele de identificare ale organizatiei.Acestea trebuie completate cu datele personale, semnate si depuse personal la administratiile financiare sau trimise prin posta, cu confirmare de primire, pana la data de 15 martie 2019.Suma nu trebuie mentionata in formular, ea urmand sa fie completata de administratia financiara.