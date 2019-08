Revolta unui medic: 5-6 minute pe pacient afecteaza decizia medicala. Cum ii raspunde lui Dancila

Raspuns pentru Dancila, care a spus ca medicii au salarii de 4.000 de euro

Medicul Alina Martau, de la UPU Pitesti, a postat, pe pagina sa de socializare, un text prin care isi exprima revolta fata de volumul mare de munca pe care il are personalul de la urgenta, unde se prezinta zilnic in medie 150 - 170 de oameni."Lumea nu mai are bunul simt de altadata, cel putin in serviciul de urgenta. In fiecare tura simt cum sanatatea personalului este afectata de stresul si epuizarea determinata de volumul mare de munca si de cadre insuficiente.Este o presiune maxima, mai ales cand simultan vin 2, 3 ambulante, cand paturile sunt pline si nu stii cum sa mai rotesti pacientii, tinand cont de gravitatea lor, cand in triaj creste starea de nervozitate a celor care asteapta sa fie consultati, cand...Sa examinezi, sa investighezi, sa tratezi in medie 150 - 170 de pacienti in 12 ore, in 2-3 medici, nu cred ca omeneste este normal, adica un pacient la 5-6 minute. Fiecare caz are particularitatile lui, iar timpul scurt poate afecta deciziile medicale", a scris Alina Martau, pe Facebook.Medicul mai arata ca ritmul alert in care apar cazurile de urgenta provoaca nemultumiri in randul pacientilor cu stare de sanatate mai putin grava, iar unii dintre ei devin agresivi, adresand amenintari si expresii jignitoare personalului medical.Concluzia mesajului este dura: "Serviciul de urgenta este bolnav"."Daca legislatia privind adresabilitatea la camerele de garda nu se schimba, daca medicina primara nu reuseste sa mai stopeze acest exod, daca persoanele aflate sub influenta alcoolului ar fi puse sa plateasca, daca cei agresionati fara leziuni majore ar avea mai multa rabdare, poate s-ar mai dezaglomera spitalele. In prezent, daca ar fi sa fac o radiografie serviciului de urgenta, l-as declara bolnav. Tratamentul e simplu: modificarea Legii sanatatii. Viata are prioritate!", a scris, in incheiere, medicul de la UPU Pitesti.Referitor la textul postat pe Facebook, Alina Martau a declarat ca este un mesaj "de la un medic, pentru medici". Ea a mai spus ca problema este ca reglementarile din sistemul de sanatate "nu sunt aduse la zi" in privinta cazurilor care ar trebui sa se prezinte la urgenta.De asemenea, medicul spune ca nici infiintarea centrelor de permanenta nu a rezolvat problema, deoarece acestea sunt putine si nu sunt dotate cu aparatura medicala necesara, astfel ca in final pacientii ajung tot la UPU, insa cauza principala a numarului mare de pacienti din urgenta este lipsa unor reglementari clare privind medicina de familie.Medicul a mai aratat ca, potrivit legislatiei, la 20.000 de cazuri pe an, numarul de medici care trebuie sa lucreze in urgenta este de doi pe zi si doi pe noapte, dar ca de la inceputul anului si pana in prezent la UPU Pitesti s-a atins numarul de 50.000.Referitor la declaratiile facute vineri, la Iasi, de premierul Viorica Dancila, care a spus ca Guvernul a adus salariul unui medic la 4.000 de euro si a incercat sa creeze conditii ca medicii sa ramana in tara , Alina Martau a declarat ca foarte putini medici ajung sa incaseze o asemenea suma si ca sporurile nu sunt aceleasi in toate sectiile dintr-un spital."Eu nu am salariul 4.000 de euro, nici cu toate sporurile pe care ni le da, nici cu noapte, nici cu garzi, eu nu ajung la salariul acesta. Probabil, sporurile sunt date preferential de fiecare spital. Sporurile de urgenta merg pana la 85%, sunt spitale in care se da sporul foarte mare, noi, in Arges, ajungem la 55%.Cred ca daca sporul este foarte mare se poate ajunge si la o astfel de suma. Dar nu toti medicii au. Medicii de pe sectii, din policlinica nu au sporurile acestea, doar cei din ATI sau de urgenta ar putea sa ajunga. (...) Sunt cazuri izolate, pot castiga daca lucreaza si la privat, dar asta nu inseamna ca toti medicii din Romania castiga sumele acestea", a spus Martau.