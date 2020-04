Romania trimite medici in Italia, desi avem criza de cadre medicale: Unele si-au dat demisia, peste 700 s-au infectat

Sindicatele avertizeaza ca in 30 de zile ar putea fi infectati toti salariatii din Sanatate!

"Romania va trimite o echipa in Italia, zona Milano, 11 medici si 6 asistenti medicali", a declarat Klaus Iohannis dupa intalnirea la care i-a convocat pe mai multi membri ai Guvernului pe tema evolutiei epidemiei de COVID-19.La sedinta de la Palatul Cotroceni au participat premierul Ludovic Orban, ministrii Finantelor, de Interne, Apararii, Economiei, Sanatatii si Muncii, precum si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta Raed Arafat.Anuntul facut de Iohannis vine dupa ce Federatia Solidaritatea Sanitara din Romania a anuntat chiar luni ca in momentul de fata 734 de salariati din sanatate sunt confirmati pozitiv cu noul coronvirus , adica 19% din totalul romanilor infectati.Totodata, sindicatul atrage atentia ca, in cazul in care acest ritm de crestere se va mentine, in 30 de zile vor fi infectati toti salariatii din sanatate."In data de 05 aprilie 2020 erau confirmati pozitiv SARS-CoV-2 un numar de 734 salariati din sanatate.Ritmul in care a crescut zilnic, in medie, numarul salariatilor din sanatate infectati SARS-CoV-2 in ultima saptamana a fost de 22,7% (22,7% in plus fata de ziua anterioara/zi; in data de 30 martie erau 215 salariati infectati).", se arata intr-un comunicat transmisMai mult de atat, pe langa numarul mare de cadre medicale infectate, foarte multe si-au dat demisia de la izbucnirea epidemiei de coronavirus sau au intrat in diverse tipuri de concediu.Iar numarul celor care renunta la post ar putea sa creasca. Zeci de mii de cadre medicale ameninta cu demisia , revoltate de "bonusul" de 500 de euro.Intr-o scrisoare deschisa adresata autoritatilor, acestea au cerut o lege prin care copiii lor sa aiba pensie de urmas toata viata, in cazul in care vor muri la datorie. De asemenea, cadrele medicale cer echipament corespunzator de protectie si refuza sa primeasca bonusul de 500 de euro promis de Klaus Iohannis sub forma unui spor de periculozitate."Daca nu ni se vor da asigurari si o lege clara, potrivit careia copiii nostri (indiferent de varsta acestora, aflati la studii sau inca sugari) vor avea asigurata toata viata pensie de urmas in caz de deces (din cauza COVID-19),Suntem foarte multi in situatia sot-sotie care lucreaza in domeniul sanatatii (medic - medic; asistent - asistent; medic - asistent; asistent - infirmiera si toate celelalte relatii posibile). Nu avem nevoie de bani in plus ca sa muncim si sa ne facem datoria!", se arata in scrisoare.