Sala Polivalenta din Cluj a devenit centru de spitalizare: E pregatit sa primeasca pacienti COVID-19

Sala Polivalenta BT Arena, gazda a numeroase competitii sportive si a concerte de muzica, a fost transformata, in ultimele doua saptamani, intr-un centru de spitalizare pentru bolnavii de COVID-19, cu o capacitate de 350 de paturi.Costurile de amenajare si dotare s-au ridicat la un milion de lei, finantarea fiind asigurata din fonduri private.Unitatea medicala de suport va fi folosita in caz de nevoie."Astazi sa avem acel plan de rezerva pentru situatii care speram sa nu se intample niciodata. Este ultima linie a frontului in cadrul bataliei impotriva coronavirus". 0,41 - 0,46 "Speram sa nu-l utilizam niciodata, dar, cum spune romanul, paza buna trece primejdia rea", a spus Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca.La parterul si primul etaj al Salii Polivalente au fost amplasate paturi care vor fi folosite de pacientii asimptomatici sau cu simptomatologie usoara de COVID, daca va fi nevoie.Noul centru de spitalizare va ramane in Sala Polivalenta in lunile mai-iunie cat exista risc epidemiologic, iar la final toate paturile vor ramane in proprietatea ISU Cluj."Vorbim de o resursa logistica de ultim resort pe care speram sa n-o operationalizam niciodata. Este prevazuta in Planul strategic medical de reorganizare a asistentei spitalicesti din judetul Cluj pe ultima linie, dupa ce epuizam toate resursele spitalicesti ajugem la spitalul de campanie organizat itr-un parteneriar de succes la Sala Polivalenta", afirma prefectul Mircea Abrudean.Sala Polivalenta BT Arena, cu o capacitate de 10.000 de locuri, a fost inaugurata in octombrie 2014 si a costat 70 de milioane lei. Aici s-au desfasurat competitii interne si internationale de gimnastica, tenis, baschet dar si concerte de muzica.