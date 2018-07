Sali de asteptare pline, lipsa de medici: Stare de urgenta in Romania si Bulgaria

Sanse mai bune altundeva

Germania ca exemplu

Medicii de familie - o specie pe cale de disparitie

Solutii?

Ziare.

com

Florina Venera are numai 11 ani. Locuieste la Bunesti, o localitate din centrul Romaniei. In urma cu sapte ani a fost diagnosticata cu cancer osos la picior. Florina a fost operata. Acum, insa, ani mai tarziu, mama sa, Adriana Rusu, isi face din nou griji. Pentru ca fiica ei are iar dureri la picior.Ingrijorarea si mai mare este ca ultimele teste ale Florinei au fost facute in 2014. Mama ei povesteste ca nu mai stie unde sa mearga. Pentru ca medicul de familie, care i-ar fi putut face Florinei trimitere la oncolog, si-a inchis cabinetul in primavara trecuta. Altul nu s-a deschis in locul lui.Bunesti nu reprezinta oricum un loc in care poti sa-ti pui speranta. Parintii ei, doi frati, Florina si sora mai mica traiesc intr-o singura camera. Strazile din fata casei sunt neasfaltate. Conductele de gaz nu functioneaza. Familia traieste de pe o zi pe alta. Asigurarea medicala privata este exclusa.Pentru un control medical, familia Rusu trebuie sa calatoreasca 30 km, pana la Sighisoara. Ceea ce presupune costuri imposibile pentru cei mai multi locuitori ai zonei.Lipsa personalului medical in Romania si in Bulgaria este evidenta. Mii de medici si asistenti medicali din ambele tari traiesc si lucreaza in strainatate, in Europa occidentala sau in alte parti.Din anul 2007, 45.000 de angajati din domeniul medical au solicitat certificate pentru a putea munci in strainatate. Deja 14.000 de medici din Romania si aproape 50.000 de asistenti si ingrijitori medicali si-au cautat locuri de munca in strainatate.Din Bulgaria pleaca anual 450 de medici si aproximativ 1.000 de asistenti medicali, pentru a gasi posturi mai bine platite in Europa occidentala.Dar banul reprezinta scopul principal numai la prima vedere.Pentru ca cei mai multi sunt suprasolicitati si trebuie sa se descurce cu faptul ca in multe locuri lipsesc medicamente, instrumente medicale si obiecte de prim ajutor.Gergana Georgieva se afla intr-o astfel de situatie. Femeia este medic internist, in varsta de 31 de ani, si s-a hotarat deja din anul 2012 sa-si paraseasca tara. Imediat dupa terminarea studiilor s-a mutat din Bulgaria in Germania."Pe vremuri, trebuia sa astepti si doi ani pentru o astfel de sansa", povesteste Gergana. In Germania ar fi putut sa castige 2.500 euro pe luna deja din perioada stagiului. In Bulgaria ar fi castigat 200 de euro.Totusi, conditiile pentru tinerii medici s-au imbunatatit cat de cat de atunci. Dar, chiar daca trebuie sa recunoasca faptul ca ziua sa de munca in Germania este foarte lunga, nu i-ar trece niciodata prin cap ideea de a se reintoarce acasa. Pentru ca stie clar ca sistemul medical din Bulgaria este subfinantat. Personalul lipseste peste tot. Iar coruptia lasa urme adanci. Nu, Gergana nu vrea sa se intoarca in Bulgaria."Medicina este o profesie onorabila. Nu ar trebui sa fie redusa la o afacere", povesteste internista pentru DW. "Imi place faptul ca in Germania exista reguli clare. Dotarile in sistemul de sanatate sunt exceptionale. Iar conditiile din spitalul nostru sunt excelente".In Bulgaria, exodul tinerilor medici face ca situatia sa se inrautateasca constant. Presiunile asupra unui sistem care se afla oricum in pragul colapsului cresc in continuare. Este un cerc vicios.Ne intoarcem in Romania. Adina Lariu este sefa spitalului din Rupea. Aici traiesc 5.000 de oameni. Dar si locuitorii din Bunesti vin sa se trateze la acest spital. Iar de cand doctorul de familie Ana Sestacovici si-a inchis cabinetul, situatia s-a schimbat radical in spital. Sala de asteptare de la urgente este arhiplina, iar ambele salvari sunt in continuu pe drumuri.Spitalul din Rupea este suprapopulat si are nevoie urgenta de mai multi medici. Lariu spune ca exista posturi libere de ani de zile, ramase neocupate. In cazuri de urgenta trebuie sa se apeleze la pensionari. Sau la angajati cu jumatate de norma, care au calificarile necesare.Spitalele trebuie sa se descurce cu aceasta situatie. Sala de operatie a fost inchisa timp de sase ani pentru ca lipseau, de exemplu, anestezistii. Intre timp se poate opera din nou, dar numai vinerea sau la sfarsitul saptamanii, cand anestezistul cu jumatate de norma poate ajunge la spital.Emigrantii sunt motivul lipsei personalului, spune sefa spitalului, Lariu. Nu a putut sa-i opreasca pe cei care au vrut sa plece in strainatate.In mod traditional, si in Romania medicii de familie reprezinta baza sistemului sanitar. Se ocupa de pacientii lor, iar in cazurile mai grave, fac trimiteri catre specialisti. Dar medicii de familie sunt o specie pe cale de disparitie.In prezent, 11.250 de medici de familie lucreaza in Romania. Sunt cu 25 la suta mai putini decat in urma cu sapte ani, conform Uniunii Medicilor de Familie. In plus, prea putini absolventi aleg aceasta specializare.Criza se simte indeosebi in zonele rurale. Jumatate din populatia Romaniei de 20 milioane de locuitori locuieste la sat, dar acesti oameni se bazeaza pe numai 38 la suta din medicii de familie. Spitale nu prea exista in zonele rurale, iar daca exista, acestea sunt vechi si intr-o stare precara.In Bulgaria, lipsa personalului medical se simte si in clinicile de la marginea capitalei Sofia. Ivan Ivanov, neurolog cu o experienta de peste 30 de ani, este seful singurului spital din Gorna Oryahovita. Orasul, avand aproximativ 30.000 de locuitori, se afla in nordul Bulgariei."Nu este vorba numai despre diferenta de salariu, care oricum e semnificativa. Este vorba despre a gasi conditii mai bune de munca, sanse de a progresa in cariera. Si la urma urmei, si de a te perfectiona profesional", povesteste Ivanov.Multi medici au aici mai multe locuri de munca, pentru a-si putea pastra nivelul de trai. Asa se rezolva oarecum si lipsa personalului. Ivanov merge in fiecare saptamana in trei localitati invecinate, pentru a-si vedea pacientii.In spitalul sau, varsta medie a medicilor este de 55-60 de ani. O treime din asistentii medicali au depasit deja varsta pensionarii. Numai doi medici au sub 30 de ani. "Lipsesc de fapt medici in fiecare departament", spune Ivanov. Dar situatia cea mai grava este la Terapie Intensiva si la Neonatologie.La Departamentul Interne, medicul Yordanka Drumeva, in varsta de 60 de ani, este in continuare cea mai tanara dintre colegii sai. Ceilalti doi medici au 64, respectiv 65 de ani. "Imi fac mari griji. Cand ma voi hotari sa ies la pensie, vom avea mari greutati sa gasim pe altcineva", spune Drumeva. "Niciun medic tanar nu doreste sa lucreze intr-un spital de provincie, cum este al nostru".