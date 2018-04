Sapte categorii de personal medical au fost uitate de Legea Salarizarii. Mesajul unui medic: Daca ii pierdem din sistem, ne ducem dracului!

"Daca ii pierdem din sistem, ne ducem dracului"

Traim vremuri demne de era ticalosilor a lui Marin Preda

Ziare.

com

Infirmierii, brancardierii, farmacistii, biologii, chimistii, psihologii clinicieni si kinetoterapeutii sunt categoriile profesionale excluse de la maririle salariale, din desconsiderare sau pentru ca au fost uitate, a scris medicul Dan Grigorescu, sambata, pe contul sau de Facebook, intr-un mesaj public pe care il transmite ministrului Sanatatii, Sorina Pintea."Cum doamna ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, nu este cadru medical, imi permit sa ii transmit public o precizare de importanta vitala pentru viitoarele decizii pe care va fi obligata, cu siguranta, sa le ia in viitorul apropiat. Doamna Ministru, actul medical nu este si nu poate fi sustinut doar de medici si de asistentii medicali! Actul medical, de la inceputul pana la finalizarea lui, nu poate exista in afara ECHIPEI MEDICALE! IarLa baza acesteia, trudind in cea mai mare parte anonim in raport cu pacientul stau, pe langa infirmierele si brancardierii pe care cei care i-au exclus de la maririle salariale au facut-o din desconsiderare (), mai stau si alte categorii de personal medical. Acestea din urma nici macar nu au fost desconsiderate in gandirea bucatii medicale din Legea Salarizarii. Au fost, mai grav, UITATE! Ceea ce inseamna o desconsiderare si mai mare!E vorba despre FARMACISTII, BIOLOGII, CHIMISTII, PSIHOLOGII CLINICIENI si KINETOTERAPEUTII din spitale. Le-am scris denumirea meseriei cu majuscule pentru ca merita toata consideratia noastra. Si a medicilor curanti, dar, mai ales, a pacientilor!", a scris seful sectiei de Chirurgie Plastica si Reconstructiva a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, Dan Grigorescu.La inceputul mesajului sau, medicul Dan Grigorescu ii cere Sorinei Pintea sa redefineasca "echipa medicala" deoarece aceasta este o prioritate majora a momentului."Si, doamna Ministru, vorbim despre personal medical cu studii superioare! Cu facultate, doamna Ministru! Pe care! Asadar, daca tot ati declarat ca veti initia noi discutii cu privire la haosul de nedescris al retribuirii muncii in sanatate care a determinat inclusiv frustrari mai mult decat dureroase (invalidante psihologic chiar!) pentru o majoritatea categoriilor de personal din sistem, incepeti cu redefinirea conceptului de 'echipa medicala', doamna Ministru Sorina Pintea. Ca sa stiti macar despre cine vorbiti cand ne 'mariti salariile' sau ne 'recalibrati' sporurile. Pentru ca asta e, cred eu, prioritatea majora a momentului in abordarea sistematica a subiectului!", a mai scris medicul.De asemenea, el mai precizat ca mai raman de integrat in conceptul de "echipa medicala cei din birourile internari-externari, care suntsistemului" si nici ei nu trebuie uitati.Medicul a mai scris ca deliberat nu a adus in discutie personalul TESA deoarece are convingerea ca toate ar trebui sa fie tratat identic conceptual in cadrul sistemului bugetar national."Altfel spus, de la cel mai valoros economist si pana la ultimul muncitor necalificat, abordarea sa fie unitara. Dar, cu scuzele de rigoare, asta nu mai intra in sfera mea de interes", a incheiat medicul.Intr-o alta postare tot de sambata, Dan Grigorescu cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru haosul pe care l-a creat cu Legea Salarizarii."Daca aplicarea legii Olgutei Vasilescu a salarizarii (daca tot si-o apara precum un cerber, hai sa o 'brand-uim' cum se cuvine) s-a transformat intr-un echivalent al decimarii din armata romana, atunci traim vremuri demne de 'era ticalosilor' a lui Marin Preda! (...)Doamna Olguta Vasilescu, de-o demisie din Guvern n-ar putea fi vorba? Dupa care va luati legea in brate si vi-o duceti acasa. Ca ne-ati face o mare bucurie!", e mesajul medicului.