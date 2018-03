Scrisoarea unor medici catre Dragnea si Guvern: Abrogati Legea Salarizarii daca nu aveti bani!

Riscurile uriase ale acestor meserii

Ne intoarcem in urma 25 de ani

Abrogati legea, daca nu aveti bani!

abrogarea legii 153/2017 cu rediscutarea coeficientilor de ierarhizare in functie de scolarizare si responsabilitati

abrogarea OUG 79/2017

pastrarea drepturilor specialitatilor anatomie patologica si medicina legala

transformarea conditiilor de munca din conditii deosebite in conditii speciale de munca "

Pintea spune ca legea are scapari, dar e buna

Practic acestia sunt indispensabili in stabilirea oricarui diagnostic si oferirea de probe judiciare axate pe elemente obiectiv-stiintifice. Iar conditiile in care ei lucreaza sunt extreme, motiv pentru care s-a si decis introducerea stimulentului financiar.Cele doua specialitati lucreaza cu cadavre umane si cu noxe deosebit de periculoase pentru viata personalului.Legistii arata ca sunt supusi unei traume psihice, din cauza "lucrului zilnic cu cadavrele umane ale adultilor, cat si ale copiilor, dintre care unele strivite, mutilate, arse, in putrefactie, inecate, spanzurate, la care se adauga interactiunea cu familiile decedatilor".Si lucrul contra-timp este un factor de stres suplimentar, cand in 10-15 minute trebuie sa analizeze un tesut, sa puna diagnosticul prin care medicul specialist decide daca indeparteaza sau nu un organ al pacientului in caz de cancer.Un alt risc major este contaminarea biologica, avand in vedere ca lucreaza cu tesuturi de la pacienti operati sau prelevate in timpul necropsiilor de la pacientii ce sufera de boli cu risc deosebit de ridicat de contaminare - HIV, TBC, hepatita cu potential cancerigen etc.Ei sunt expusi si la agenti chimici - formol, toluen, benzen, xilen, acetona, coloranti de anilina - ce determina modificari genetice, chiar in doza foarte mica, intr-un timp de expunere scurt, consecintele fiind un numar crescut de cancere la personalul din aceste specialitati, din cauza expunerii permanente 6 ore la acesti agenti chimici.Tocmai de aceea, inainte de 1993, cand au fost introduse aceste sporuri, in retea lucrau doar 60 de medici anatomo-patologi si un numar redus de asistenti medicali. Drepturile acordate atunci pentru cei care aleg aceste meserii au fost baza dubla de salarizare, spor de 100%, conditii deosebite de munca generalizate."Caracterul sporurilor este unul reparatoriu si compensatoriu pentru deteriorarea in mod sistematic a starii de sanatate si asumarea riscurilor de imbolnavire profesionala din cele doua specialitati. Sporul nu are caracter de recompensa, este practic o compensatie a cumulului de riscuri asumate prin activitatile celor doua specialitati", se arata in scrisoarea deschisa remisaChiar si cu aceste drepturi, la ora actuala in Romania, in anatomie patologica, activeaza circa 1.200 persoane, iar in medicina legala cca 1.000 persoane, "numar total insuficient pentru desfasurarea activitatilor de specialitate, toti reprezentand doar 0,7% din intregul personal sanitar", mai informeaza ei.Insa prin noua Lege a Salarizarii si regulamentul de sporuri ei reclama ca se anuleaza compensatiile reparatorii, scad veniturile unor categorii din cadrul acestui personal (asistenti medicali, biologi, chimisti, farmacisti, medici rezidenti) si totodata salarizarea intregului personal va fi sub nivelul personalului din celelalte specialitati."De ce atunci cand se afirma ca oamenii care isi asuma riscuri vor fi apreciati, in practica se constata de fapt contrariul? Cum vrem sa obtinem calitatea actului medical si de justitie fara barometrele calitatii acestora: anatomia patologica si medicina legala?", sunt intrebarile pe care specialistii le adreseaza premierului Viorica Dancila, ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, si sefilor Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea.Ei transmit ca, avand in vedere ca e clar ca s-a ajuns in aceasta situatie pentru ca Guvernul nu are bani, responsabil ar fi sa abroge legile date in urma promisiunilor electorale si sa faca altele adaptate la realitatile bugetare."Intelegem ca in acest moment nu exista mai multi bani pentru o salarizare corespunzatoare motiv pentru care solicitam:Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a admis, intr-un interviu acordat, ca exista o mutare a banilor de la sporuri la salarii, dar ca nu este o problema asta. Mai mult, desi recunoaste ca Legea Salarizarii a scapat din vedere categorii cum sunt biologii sau chimistii, ea spune ca e o lege buna si sustine ca niciun medic nu pierde bani.. E adevarat, pentru anumite categorii cresterea a fost spectaculoasa, pentru cei din zona aceasta, nu", ne-a declarat Pintea."In momentul in care faci o lege exista si scapari. S-au facut ajustari in plus/in minus. Este o problema si eu am luat-o la cunostinta. Incercam sa reglam lucrurile. O parte din lucruri se va rezolva (in sedinta de guvern de joi - n.red.). Este o lege buna, poate mai necesita anumite ajustari, dar cand cresti salariile atat de mult la o categorie de care ai nevoie, mi se pare anormal sa faci greva, si protest si scrisoare, sincer", a conchis ministrul Sanatatii.