Se pregateste testarea obligatorie a populatiei pentru HIV, SIDA si hepatita: Sunt niste infectii care pot fi stapanite

Doctorul Adrian Streinu-Cercel a trimis, in urma cu doua saptamani, solicitarea pentru testarea obligatorie la Ministerul Sanatatii, Guvern si Presedintia Romaniei si a declarat ca saptamana viitoare va avea o discutie in acest sens la minister."Eu am facut o adresa catre cele trei institutii mari ale statului, Ministerul Sanatatii, Presedintia Romaniei si Guvernul Romaniei. Am inaintat aceasta hartie acum doua saptamani si urmeaza discutii. (...) O sa vorbim saptamana viitoare la Ministerul Sanatatii pentru, in decursul a unui an, un an jumatate. (...) Propun medicilor de familie din Romania sa-si testeze toti pacientii, toate persoanele de pe lista, in decurs de un an, un an jumatate, pentru toate cele trei (- n.red.) ", a spus doctorul Adrian Streinu-Cercel, sambata, intr-o conferinta de presa.Managerul Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" apune ca testarile privind hepatita, HIV si SIDA sunt benefice pentru pacienti si pentru sistemul sanitar."Testarile ar trebui sa fie obligatorii, evident ca vor fi consiliati oamenii de medicul de familie si li se spune. (...) cand ii spun ca daca te gasesc cu virus hepatic C, te vindeci, cand ii spun ca daca te gasesc cu virus hepatic B ai toate sansele (...) sa stopeze boala cronica de ficat si sa nu faci cancer de ficat in urmatorii 20 de ani, cand ii spun ca daca te gasesc cu HIV, te tratez si nu mai transmiti la cei din jurul tau si vei duce o viata normala pentru tot restul vietii, eu zic ca sunt niste avantaje fantastice", a aratat doctorul Adrian Streinu-Cercel.Streinu-Cercel spune ca exista medicamente in prezent pentru cele trei infectii, hepatita, HIV si SIDA si depistarea din timp a acestor boli ar costa putin, fata de cat se cheltuie pentru tratamentul acestora."Primul considerent este ca. (...) In momentul de fata vindecam infectia cu virusul hepatic C, ca atare, daca nu testam pe toata lumea, le taiem sansa si speranta de o viata normala. Costurile sociale deduse de aici sunt enorme, comparativ cu o testare care poate sa coste 15 lei.Daca nu testam pentru virusul hepatitei B, atunci vom avea si ce avem in momentul de fata, cancer hepatic, ciroza hepatica, care, ele insumate costa enorm comparativ cu o testare de 15 lei.HIV-ul daca nu-l testam si nu il identificam, iarasi costurile pe terapie, stiti foarte bine ca o schema terapeutica este undeva la 500 de euro pe luna, iarasi costa enorm.Daca stam sa ne gandim, de departe, testarea in momentul de fata si identificarea unei cohorte care ar fi eventual pozitiva si tratata la timp, ar duce la reducerea in urmatorii 5-10 ani de zile, a costurilor de sanatate, enorm", a explicat managerul Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals".Intrebat daca testarea obligatorie pentru hepatita, HIV si SIDA la medicii de familie se va face gratuit pentru pacienti, Streinu-Cercel a raspuns: "Discutam. (...) Se putea face chestia asta si pana acum, de bunavoie si nesilit de nimeni, e adevarat pe spinarea pacientului. Eu acum incerc ca impreuna cu Casa Nationala, impreuna cu Ministerul Sanatatii, sa creionam o politica in acest domeniu al virusurilor transmisibile prin act sexual, sange si produse de sange, astfel incat sa limitam la maxim raspandirea acestor virusuri in Romania."Dr. Adrian Abagiu, medic la "Matei Bals" a declarat sambata, ca, "trendul Organizatiei Mondiale a Sanatatii este ca, 90 la suta tratati, iar pentru hepatita C, acelasi target e pana in 2030."Casa Nationala de Sanatate a refuzat deja sa deconteze testarea pacientilor medicilor de familie, pentru hepatita, sustine presedintele Filialei Sibiu a Societatii Nationale de Medicina Familiei, medicul Loredana Piloff."Ar fi absolut necesar, ca testarea pentru virusul hepatitei C sa fie decontata de Casa. Lucru pe care nu l-am obtinut. Am facut interventii si la nivelul Comisiei de specialitate la nivelul Ministerului. (...) Aceasta interventie a fost facuta demult, fara rezultat. Chiar este nevoie de un suport prin decontare prin Casa, altfel lucrurile sunt dificil de realizat", a declarat Loredana Piloff.Potrivit medicului Streinu-Cercel, din 1985 pana in 2017 s-au inregistrat in total 22.980 de pacienti cu HIV/SIDA in Romania, din care mai sunt in viata 15.000. Un numar de 692 de cazuri noi HIV/SIDA si 171 de decese din cauza acestei boli s-au inregistrat in 2017. Anul trecut, singurul judet din tara fara niciun caz nou HIV/SIDA este Salaj, iar judetul cu cele mai multe cazuri noi este Constanta, cu 37 de pacienti, potrivit datelor prezentate sambata, la Sibiu, de catre managerul Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals".