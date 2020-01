Seful Colegiului Medicilor continua sa-l apere pe Beuran: Sigur nu-mi voi da demisia! A veni duminica dimineata la un caz fara speranta e de lauda, nu de ocara!

"De acum inainte eu nu mai intervin sa fac dreptate sau sa-l protejez pe Beuran"

"Sigur nu-mi voi da demisia si sigur nu m-am antepronuntat

Presedintele Colegiului spune ca nu poate influenta comisia Colegiului

Laude pentru echipa care a intervenit "la un caz fara speranta"

Avertisment despre "defensiva" medicilor: Toata lumea va sta cu mainile ridicate, ca se poate intampla cum s-a intamplat lui Beuran

Dupa ce cazul a fost facut public, Borcean a dat un comunicat in care cerea sa nu mai fie atacat chirurgul, iar "prietenilor si fostilor pacienti" le spunea sa iasa sa-l apere. "Inainte de a fi membru PSD, este un chirurg de elita", sublinia in comunicat seful Colegiului Medicilor.Dupa ce au aparut primele date din ancheta Corpului de Control al Ministerului Sanatatii, care a indicat o serie de nereguli descoperite, mai multe voci din zona medicala i-au cerut demisia lui Borcean pentru acea prima reactie emisa in numele institutiei si pentru ca s-a antepronuntat, desi Colegiul urmeaza sa faca propria ancheta in acest caz.Cel mai vocal a fost medicul Dan Grigorescu, seful Sectiei de Chirurgie Plastica si Reconstructiva de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov."Care este argumentul si motivul pentru care actualul presedinte al Colegiului Medicilor nu mai poate indeplini aceasta functie, laolalta cu responsabilitatile aferente? Simplu: nu doar ca s-a compromis ca persoana, ci mai grav chiar, s-a compromis ca presedinte, prin simplul fapt ca si-a distrus prezumtia de impartialitate in orice speta actuala sau viitoare.De aceea, cred ca demisia acestui presedinte, pe cat de inert in raport cu restul breslei medicale de-a lungul timpului (indiferent cat de multe acuzatii au 'incasat' alti colegi medici membri ai Colegiului sau cate cereri de ajutor i-au fost adresate - vezi demersul colegei Livia Davidescu), pe atat de plin de solicitudine in raport doar cu cei impregnati de parfumul puterii politice sau academice, e mai mult decat necesara. E obligatorie!", a scris medicul Grigorescu pe Facebook Contactat de, medicul Gheorghe Borcean a respins acuzatiile si a spus ca nu isi va da demisia, explicand si reactia initiala.. Incep declaratia din 29 dupa ce un parlamentar a postat pe Facebook o postare care suna cam asa: 'pesedistul Beuran a ars o pacienta la Floreasca', ca si cand ar fi zis Ignacio de Loyola (sfant al Bisericii Catolice, fondator al Ordinului Iezuit) a ars o vrajitoare undeva la Madrid in secolul 16. Lucru care nu s-a intamplat, a avut loc un accident care urma sa fie judecat si a fost.Atunci am inceput declaratia la timpul acela, ca sa vedeti ca nu m-am antepronuntat, 'o nedreptate facuta unuia e un afront adus tuturor (Voltaire)'.Am zis ca", a declarat, pentru, Gheorghe Borcean, presedinte al Colegiului Medicilor din Romania.Intrebat daca declaratia ca nimic nu trebuie sa stirbeasca renumele profesional al lui Beuran nu poate fi considerata antepronuntare, Borcean a raspuns negativ."Sigur nu, deoarece continui si zic ca. Si mai zic in cuvantul meu:Eram indreptatit si chiar obligat sa fac aceste afirmatii. El, Mircea Beuran, si echipa urmau sa trateze in continuare acea pacienta, ei in continuare s-au ocupat de ea pana cand ea s-a prapadit, si nu era firesc ca el sa fie condamnat de opinia publica inainte sa fi fost judecat.Si judecata s-a petrecut, a fost Corpul de Control al ministrului, a fost Inspectia Sanitara de Stat, a fost ANMCS-ul si fiecare a dat deciziile sale", si-a sustinut presedintele Colegiului Medicilor interventia.El a adaugat ca la acest moment nu mai este nevoie sa-l apere el pe Beuran pentru ca acesta are instrumentele legale sa o faca: "De acum inainte, eu nu mai intervin ca sa zic sa fac dreptate sau sa-l protejez de un asalt mediatic pe Beuran, pentru ca el are la indemana toate instrumentele legale sa conteste acele decizii care au fost date de organismele abilitate sa o faca. Mai urmeaza o cercetare penala, o cercetare a politiei, cercetarea Colegiului Medicilor...".Dr. Borcean sustine si ca un alt motiv pentru care nu ar avea cum sa fie acuzat de antepronuntare este acela ca el nu este membru in comisia de disciplina care va analiza cazul si nu are nicio influenta cuvantul sau."Eu nu ma pot antepronunta in chestiunea asta pentru ca, dl. dr. Grigorescu, daca ar fi intr-adevar informat, ar sti ca organele de conducere nu sunt cele care decid in Comisia de Disciplina, nici la Colegiul Medicilor Bucuresti sau Comisia superioara, cea nationala. Este separat si nu sunt alesi de conducerile Colegiului. Eu n-am niciun amestec, eu sunt presedinte, dar nu sunt membru in Comisia superioara de Disciplina la nivel national.Colegii Comisiei de Disciplina se aleg la alte intervale, ei au mandat de 6 ani, noi de 4 ani. Absolut independent, alt proces electoral, nu au niciun fel de subordonare fata de conducerile judetene teritoriale ale Colegiului, nici la nivel national. Deci aceia judeca indiferent de ce as spune eu, sunt inamovabili la Colegiul Medicilor.", a motivat Borcean.In comunicatul din 29 decembrie, Borcean spunea, descriind interventia in cazul pacientei incendiate, ca a intervenit "echipa aflata la acel moment langa pacient", insa ancheta Corpului de Control a aratat ca echipa de garda nu a fost lasata sa intervina, ci pacienta care sangera a asteptat sa vina de acasa echipa lui Beuran.Borcean sustine in continuare insa ca lucrurile n-ar fi stat chiar asa."Cel putin unul dintre medicii din acea echipa a fost acolo si a constatat catastrofa, a constatat hemorargia. Si acela l-a sunat pe profesor, care i-a dat indicatia ferma 'du-te la sala ca vin si eu'. Deci cel putin unul a fost acolo si a aparut si profesorul, din nefericire, dupa ce s-a petrecut combustia. Iar faptul ca oamenii aceia si-au asumat riscul si responsabilitatea...A veni duminica dimineata ca sa intervina la un caz fara speranta e o chestie de lauda pentru ei, nu e de ocara. Si-au asumat sa mearga sa incerce sa salveze ce putea sa fie salvat dupa o interventie cu caracter paliativ efectuata cu 7-8 zile inainte. Ei stiau cel mai bine unde este punctul slab al acelei interventii si unde va fi sangerand", a raspuns presedintele Colegiului Medicilor.Intrebat pe ce se bazeaza cand spune ca era un caz fara speranta, acesta a replicat ca pe "diagnosticul initial pe care l-a spus de atatea ori la televizor si Mircea Beuran si alta lume. A recunoscut si ministrul, si Corpul de Control ca a fost un caz depasit chirurgical la care s-a incercat o operatie cu caracter paliativ ca sa ii dea posibilitatea acelei nefericite - a carei moarte o regretam cu totii si daca era din cauza doar a bolii, o regretam cu totii - careia i s-a aplicat o procedura paleativa ca ea macar sa poata inghiti, atatea zile cat va mai fi avut".L-am intrebat pe dr. Borcean si daca avea acordul pacientei sau a familiei cand a facut publice in comunicatul din 29 decembrie date din fisa medicala. "Dar nu am vorbit despre numele ei, am vorbit de o pacienta. Nici nu stiam numele ei, nici cati ani are, stiam ca a fost acel caz cu acel diagnostic", ne-a raspuns medicul.Borcean spune ca ancheta Colegiului Medicilor va cerceta si prima operatie si cea in timpul careia a avut loc incendierea pacientei si ca, tocmai de aceea, a avut acea reactie, pentru ca cei din Comisie, pe langa toate celelalte institutii care fac propriile cercetari, sa fie lasati sa isi faca treaba: "Asta nu se face de catre presa si publicul spectator la televiziuni".In aceasta perioada mai multi chirurgi au atras atentia ca, desi astfel de cazuri sunt intalnite peste tot in lume, diferenta la noi o face problema raportarii. Daca in alte tari sunt semnalate incidentele pentru a fi informata comunitatea medicala de riscuri si a se gasi solutii, la noi legislatia e indreptata catre sanctionarea medicului.Borcean spune ca trebuie modificata legislatia si pentru ca altfel exista riscul ca medicii sa nu actioneze fara a fi acoperiti "ca sa nu li se intample ca lui Beuran"."Era suficient sa se fi produs riscul de aprindere, fara sa se fi aprins, si incidentul trebuia sa fie declarat. Sunt acele evenimente santinela - cand cineva a observat ca exista acea circumstanta in care se putea produce un astfel de accident, previne chestia asta, dar anunta 'uite ca se putea intampla si chestia asta, ai grija ca se poate intampla si chestia asta, sa stie toata lumea'.(In Romania - n.red.) medicul nu are niciun fel de protectie. Profesia medicala nu mai este cea de acum 50 de ani, cand medicul era cu un stetoscop, ci acum avem medicina in echipa, echipe multidisciplinare complexe, cu cazuri complicate, tehnologii avansate, cu toate celelalte.a ceea ce se poate intampla daca astfel de evenimente nu sunt gestionate corespunzator.Ele vor duce la medicina defensiva care nu va servi nici profesiei medicale, nici pacientilor nostri", avertizeaza Borcean.El a purtat discutii pentru modificarea legislatiei malpraxisului, inclusiv cu actualul ministru din Guvernul Orban, Victor Costache, dar si despre alte masuri pentru protejarea medicilor, pentru ca in cazul in discutie lucrurile merg dincolo de malpraxis."Malpraxisul e altceva, e o chestie nu profesionala, ci civila. Leagea malpraxisului vorbeste exclusiv de un prejudiciu material care poate si trebuie sa fie desdaunat. Celelalte elemente nu se exclud, dar aici (cazul Beuran - n.red.) vorbim de o posibila greseala profesionala care trebuie tratata in domeniul profesional, administrativ, penal si asa mai departe, unde se incadreaza ea.Aici nu s-a pus inca problema de desdaunare a familiei pacientei decedate prin combustie sau pentru complicatia combustiei. Aici se pune problema unei greseli care are natura penala, ca s-a prapadit femeia.Am purtat discutii de principiu despre necesitatea de a avea o lege a malpraxisului care chiar sa protejeze medicii de teroarea asta de a sta atarnati in procese si lucruri de forma asta de oprobiu public, dar sa dea satisfactie celor care au fost prejudiciati printr-o desdaunare materiala nu din partea doctorului, ci din partea asiguratorului de malpraxis", spune Borcean ca e solutia.