Seful Colegiului Medicilor insista: Cu banii cheltuiti pe formarea medicilor plecati in Europa, faceam spitale cate vrem, autostrazi si universitati

Incercand sa explice declaratiile facute zilele trecute in cotidianul german FAZ, unde a spus ca ar suna-o pe Angela Merkel sa-i ceara ca Romania ar trebui despagubita pentru medicii trimisi in UE, Borcean a sustinut ca tara noastra a cheltuit 1,4 miliarde de euro pentru formarea celor care au plecat deja.Borcean mai sustine ca tara noastra ar fi putut construi o gramada de spitale, autostrazi, ar fi descoperit vaccinuri si ar fi creat si cateva universitati cu acesti bani."14 mii de medici din Romania au plecat in tarile din Europa si trateaza pacienti din tari care nu au participat cu bugetele lor la formarea acelor medici. Un medic care se formeaza in Romania costa statul roman in jur 100 de mii de euro. Un mic exercitiu ne spune ca in total suma se ridica la 1,4 miliarde de euro.Ori aveam cei 14 mii de medici, ori aveam 1,4 miliarde de euro. Cu banii aia puteam sa facem cate spitale vrem, cercetare aprofundata pentru producerea unui vaccin, autostrazi, universitati! Noi toti suntem pro-europeni, nu blamam Europa. Lucrurile se misca. Este problema doar despre o compensatie corecta pentru ceea ce a investit un stat", a spus Borcean, miercuri seara, la B1 TV.In urma cu doua zile, Borcean a declarat in FAZ ca pe viitor ar trebui introdusa o compensatie pentru fiecare medic pe care il vom pierde.El a mai afirmat ca ar suna-o personal pe Angela Merkel (cancelarul Germaniei) sa ii transmita acest lucru.In interventia de la B1 TV, Borcean a mentionat ca l-ar suna si pe Emmanuel Macron (presedintele Frantei) din acelasi motiv.C.S.