Sfatul medicului, la un click distanta: Aplicatii care te pun in legatura cu medici specialisti

Este vorba despre platforme si aplicatii mobile create de medici, gratuite sau contra cost, prin care poti ajunge la specialisti fara sa mai fie nevoie sa te deplasezi la clinici.Si pentru ca oferta incepe sa fie destul de variata,a adunat la un loc cateva dintre cele mai bune optiuni pe care le ai in acest moment.In plina pandemie COVID-19, pacientii cu boli cronice intampina dificultati in a accesa cabinetele medicale, desi au nevoie de sprijinul specialistilor in toata aceasta perioada.Pentru a veni in ajutorul acestora, proiectul Medici pentru Romania a lansat campania "Nu uitam de ceilalti" , prin care doctori din Romania, dar si din diaspora asigura suport online GRATUIT pacientilor cu boli cronice sau diverse simptome usoare, fara legatura cu COVID-19.Proiectul Medici pentru Romania a fost initiat, in luna octombrie a anului trecut, de Andrei Baciu (medic chirurg cardiovascular), Sebastian Burduja (antreprenor social), Alexandru Costache (antreprenor social) si Victor Costache (medic chirurg cardiovascular), ulterior alaturandu-se echipei Dragos Preda (antreprenor social), Sorina Stroe (medic stomatolog) si Victor Juganaru (medic rezident).Astfel, medicii voluntari vor putea oferi gratuit consiliere online pacientilor care au nevoie de suport prin intermediul platformei www.medicipentruromania.ro. Totul se va derula online, astfel ca nu va fi necesara deplasarea de la domiciliu.Fiecare sedinta de consiliere va dura 15 de minute si va fi efectuata in urma programarii online. Suportul exclude urgentele, pentru acest lucru pacientii trebuind sa sune la 112. Medicentrum ofera acces la peste 120 de specialisti care acopera toate specializarile medicale, numarul medicilor urmand sa devina aproape dublu in zilele viitoare - mai mult de 100 de medici vor deveni activi in platforma."Telemedicina a fost dintotdeauna o solutie pentru medici si pacienti, dar acum, in aceasta situatie exceptionala, este singura solutie. Cu cat mai multi oameni se vor obisnui sa o foloseasca, cu atat ea va usura vietile pacientilor si a medicilor din Romania. Suntem pregatiti sa primim pacienti de la distanta cu orice tip de intrebare sau afectiune, iar cazurile care necesita consultatie de urgenta vor fi directionate catre unitatile care ii pot ajuta.Ne asiguram pacientii ca vor fi pusi in contact cu medici exceptionali, din intreaga tara, care se vor dedica 100% cazurilor care le sunt atribuite", a declarat dr. Horatiu Ioani, medic neurochirurg si fondator Medicentrum.Medicentrum asteapta pacientii cu nevoi non-urgente, din toata tara, sa acceseze serviciile la distanta oferite. Timpul mediu de raspuns in acest moment pentru orice solicitare este de 36 de ore. Pretul pentru o evaluare medicala variaza intre 50 lei si 350 lei, in functie de specializarea medicala dorita.Aplicatia Doctor 31 , care iti pune la dispozitie sfatul unui medic la orice ora, a venit cu un update in noul context epidemiologic. Este vorba despre clarificarea temerilor oricaruia dintre noi: de unde stiu ca afectiunea mea reprezinta o urgenta medicala sau, dimpotriva, un lucru care necesita amanare?Tocmai pentru a impiedica deplasarile inutile la camera de garda, cei care descarca aplicatia au posibilitatea de a adresa o intrebare unui medic, inainte de a pleca de acasa."De exemplu, o eczema nu necesita prezentarea la urgente sau in urmatoarele 24 de ore, dar schimbarea culorii aspectului pielii in piele galbuie necesita prezentarea la medic in regim imediat", spune Lucian Constantin Nutu, creatorul aplicatiei.Platforma online de programari la doctor, Docbook , tocmai a atras o investitie de 600.000 de euro de la Grupul Next Capital si va dezvolta prima solutie completa de Telemedicina din Romania.Telemedicina va redefini zilele acestea interactiunea pacient-medic in contextul crizei mondiale COVID 19, iar consultatiile, dosarele medicale, consultul pluridisciplinar se vor muta online, tocmai pentru a se evita interactiunea directa.Docbook este prima platforma digitala de servicii medicale pentru adulti si copii din Romania care intermediaza accesul la toata gama de servicii medicale (consultatii, analize, investigatii imagistice, tratamente, farmacie online etc), atat pentru utilizatori individuali, cat si pentru angajatori si care acopera intreaga tara.Accesul la Docbook permite gasirea si programarea la clinica, specialitatea sau chiar medicul dorit in doar cateva minute, inclusiv de pe telefonul mobil. Pana acum, Docbook a ajutat mai mult de 100.000 de pacienti.Cea mai buna metoda de preventie este izolarea la domiciliu, in special in cazul persoanelor in varsta sau care au afectiuni cardiovasculare asociate. Insa este foarte important ca aceste persoane sa fie atent monitorizate in aceasta perioada.In cazul lor, orice destabilizare a echilibrului metabolic fragil le poate pune viata in pericol. Medicii ARES le ofera acestor pacienti consultatii online pro bono , pentru monitorizarea, calibrarea tratamentului si prevenirea unor evenimente cardiovasculare acute.Consultatiile online pot fi programate prin accesarea site-ului ARES si completarea unui formular de pre-consultatie in care se detaliaza problema medicala si se incarca eventualele documente medicale. Pacientii pot opta pentru o consultatie virtuala sau pentru a primi recomandari medicale via e-mail.Cei de la Medic Chat ofera acces gratuit persoanelor de peste 50 de ani la mai mult de 80 de medici din 26 de specialitati."Stam acasa si ramanem sanatosi. Poate aveti si voi un parinte sau un bunic care vrea sa mearga la doctor, ca problemele de sanatate nu i-au disparut peste noapte. Pentru multi, sfatul unui doctor online poate insemna un drum in minus, un risc evitat", spun reprezentantii serviciului.Gratuitatea poate fi accesata pe www.medic.chat prin codul IZOLARE50. Este valabila pana la 6 aprilie, pentru intrebari adresate de catre sau pentru persoane peste 50 de ani. Serviciul nu este pentru cazuri de urgenta. Nu se pot elibera retete online.