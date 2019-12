Sindicat: Atat Puterea, cat si Opozitia au ca intentie scaderea veniturilor medicilor si asistentelor

Declaratiile lui Orban

"(...) Avem in vedere faptul ca atat declaratiile prim-ministrului, cat si analizele efectuate de noi arata intentia clara a Guvernului de a reduce veniturile medicilor si asistentelor medicale. In conditiile in care Ministerul Sanatatii ne-a asigurat in urma cu doar o saptamana de dorinta de dialog social, dar a ratat faptul ca Guvernul va initia o masura care modifica radical sistemul de salarizare a angajatilor din sanatate, vrem sa stim cine face de fapt politica de personal din Sanatate.(...) Salarizarea resursei umane din Sanatate nu trebuie facuta lautareste, ci profesionist, dialogul social putand asigura o abordare temeinica a problemelor", afirma reprezentantii Federatiei intr-un comunicat remis vineri.Sindicatul constata ca nimeni nu a prezentat pana acum o analiza a impactului pe care masurile propuse de Guvern il va avea asupra salariatilor din Sanatate, aceasta lipsind din fundamentarea actului normativ."Aceasta situatie sugereaza ca masurile luate nu tin cont de oamenii ce vor fi afectati de ele. Solicitam Ministerului Sanatatii, respectiv Guvernului, sa prezinte public categoriile si numarul exact de salariati care vor suferi o scadere a veniturilor salariale", se arata in comunicat.Sindicalistii mai afirma ca, in masura in care pachetul de legi pe care Guvernul isi asuma raspunderea va fi adoptat in aceasta forma, devine evident ca "atat Puterea, cat si Opozitia au ca intentie scaderea veniturilor medicilor si asistentelor medicale"."Am luat act cu tristete de declaratiile premierului, care pare sa se priceapa, ca prin minune, la medicina muncii, respectiv la impactul pe care conditiile de munca il au asupra salariatilor din Sanatate. Limbajul utilizat ("am umblat la spor" in loc de stabilirea pe criterii stiintifice a sporurilor; "asa-zisele conditii deosebite si vatamatoare" pentru conditii de munca ce poarta exact aceasta denumire) este departe de a confirma o astfel de expertiza.Deoarece este posibil ca specialistii sa nu-l fi informat (sau Guvernul sa nu aiba specialisti in domeniu), ii comunicam public (in absenta dorintei de a discuta cu noi) ca in sectorul public de Sanatate impactul riscurilor aferente conditiilor de munca este dependent si de gesturile profesionale specifice fiecarei categorii de salariati.Ii solicitam pe aceasta cale sa constate in mod onest ca masura este gresita, Sanatatea fiind inclusa in mod eronat in acest proiect de lege, si sa procedeze de urgenta la corectarea situatiei", spun liderii federatiei.De asemenea, in masura in care presedintele Romaniei nu-si va utiliza prerogativele constitutionale pentru a rectifica aceste prevederi ce vizeaza scaderea veniturilor medicilor si asistentelor medicale, devine complice la o astfel de masura, se arata in comunicat.In incercarea de a rezolva problemele create de proiectul de lege asumat de Guvern, Federatia "Solidaritatea Sanitara" a avut o intalnire cu reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, principalul obiectiv constituindu-l blocarea scaderii salariilor unor categorii de profesionisti din Sanatate.Sindicalistii fac referire la declaratiile premierului Orban referitoare la sporul de conditii deosebite de munca.El a criticat, acum o saptamana, faptul ca sporul de conditii deosebite se acorda ca procent din salariul brut, explicand ca si angajatul care castiga 4.000 de lei si cel care castiga 12.000 de lei sunt la fel de expusi la radiatii si au aceleasi nevoi de a lua medicamente."Stilul asta in care se inventeaza tot felul de plati si pomeni. M-am uitat pe structura salarizarii in sectorul public, lasand la o parte ca eu nu stiu daca in vreo alta tara se adopta vreo lege a salarizarii care sa prevada un grafic de crestere pe patru ani. Ma mir ca nu au prevazut o crestere pe 100 de ani, pe un mileniu, sa spunem. (...) Pe langa asta, exista tot felul de prime, de ...Am vazut spor de conditii deosebite, care se aloca acum, probabil sunt radiatii de la antena, unde sunt microbi si asa mai departe. Se aloca 15% din salariul brut. Stateam si ma intrebam, cum adica sa aloci un spor de conditii deosebite procent din salariul brut?Pentru ca si eu care castig 4.000 de lei sunt la fel de expus la radiatii ca si ala care castiga 12.000 de lei. Nevoile mele, sa spun, sa iau medicamente sunt aceleasi pe care le are si ala care are un venit mai mare decat mine. Cum sa stabilesc sporul de conditii deosebite raportat la salariul brut?", a declarat Orban.Ulterior, miercuri, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a declarat ca sporul pentru conditii vatamatoare si periculoase va fi acelasi pentru toti angajatii din sistemul public si va reprezenta 25% din salariul de baza minim brut pe tara."O alta serie de prevederi au fost incluse in proiectul de lege privind modificarea OUG 114 si pentru completarea si modificarea unor acte normative ca urmare a noii strategii fiscal-bugetare aprobate de Guvern. (...) De asemenea, a fost regandit modul de alocare a sporului pentru conditii periculoase si conditii vatamatoare, personalul salarizat poate primi un spor de 25% din salariul de baza minim brut pe tara", a spus Danca.Potrivit acestuia, argumentul care a stat la baza acestei prevederi are in vedere "eliminarea discriminarilor produse in mod artificial intre diferite categorii de angajati expusi in aceeasi masura conditiilor de munca periculoase sau vatamatoare"."In aceleasi conditii de munca periculoase sau vatamatoare angajatii trebuie sa beneficieze de acelasi spor care are o raportare la salariul minim brut pe tara, nu se mai raporteaza la cuantumul salariului de baza al angajatului, ci este un procent fix din salariul minim brut pe tara", a explicat Danca.