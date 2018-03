Sindicatele din sanatate sustin ca Pintea a dat inapoi: Ce se intampla cu sporurile in 2018?

"Mentinerea sporurilor pentru categoriile profesionale care nu beneficiaza de modificarea incadrarilor de baza cu incepere de la 1 martie 2018 si reglementarea cuantumului sporurilor pentru categoriile de salariati care beneficiaza de cresteri salariale, prin Ordin de ministru, tranzitoriu pentru 2018;

Stabilirea sporurilor pentru specialitatile nou introduse in Legea nr. 153/2017 si in regulamentul de sporuri, precum si pentru specialitatile care beneficiaza de modificarea procentului de spor acordat conform Legii 153/2017;

Acordarea sporurilor in cuantum egal sau apropiat pentru toate categoriile de asistenti medicali, indiferent de nivelul studiilor (SS,SSD,PL) ".

De ce s-a razgandit Pintea?

Ziare.

com

Astfel, din ce spun cele doua federatii, in urma unei noi runde de negocieri ce a avut loc miercuri seara la Ministerul Sanatatii s-a stabilit ca pentru anul in curs sa fie stabilit un regulament, insa nu se precizeaza ce se va intampla dupa."Regulamentul de sporuri cu anexele 1- 9 va fi emis la urmatoarea sedinta de guvern, acesta fiind avizat in cursul acestei dimineti si de Comisia de Dialog Social din cadrul Ministerului Sanatatii. Totodata, Guvernul va abilita Ministerul Sanatatii sa emita Ordin de reglementare tranzitorie a sporurilor pentru anul 2018. (...)Data fiind urgenta adoptarii regulamentului de sporuri, a carui lipsa ar duce la dinamitarea intregului sistem de salarizare dupa data de 1 aprilie cand trebuie calculate si platite efectiv salariile aferente lunii martie, si pana la eliminarea printr-un viitor act normativ a pragului legal de 30% al sporurilor la nivel de ordonator principal de credite, au fost identificate doua noi mecanisme de compensare, tranzitorii pentru anul 2018:- Pentru unitatile care se incadreaza in prevederile art 25, diferenta dintre cuantumul sporurilor stabilit la nivel minimal prin Ordin de ministru si cuantumul determinat procentual in functie de salariul de baza avut, se poate suporta din veniturile proprii realizate care pot fi si din contractul cu casa de asigurari de sanatate.- Pentru unitatile care depasesc pragul de 30% la nivel de ordonator principal de credite, pot fi acordate stimulente financiare lunare in limita a doua salarii minime brute pe economie, din veniturile proprii, fara a depasi diferenta dintre cuantumul sporurilor stabilit la nivel minimal prin Ordin de ministru si sporul determinat procentual in functie de noul salariu de baza avut", informeaza Sanitas pe pagina de Facebook Liderii sindicali spun ca au batut palma cu Sorina Pintea si pe cateva principii.Acestia mai sustin ca Pintea a promis ca va gasi solutii si pentru inechitatiile create de Legea Salarizarii, pe care le-a numit "greseli materiale".Cererile despre care Sanitas spune ca sunt nenegociabile sunt:- Acordarea drepturilor salariale prevazute in Legea 153/2017 si pentru moase, surori medicale si tehnicieni de radiologie, functii similare celei de asistent medical;- Acordarea drepturilor salariale prevazute in Legea 153/2017 si pentru medicii si asistentii medicali care ocupa functii de sef sectie, sef laborator si altele similare, sef ambulatoriu de specialitate, director medical, director de ingrijiri.a incercat sa obtina o reactie si de la Ministerul Sanatatii, insa pana la ora publicarii acestei stiri nu am primit un raspuns.Situatia prezentata de sindicate vine dupa ce marti, cand sute de angajati din sanatate au pichetat Ministerul de Finante, Pintea spunea ca nu e negociabil pragul de 30% si nici nu va renunta la Anexa 10."Fiecare are dreptul sa faca ceea ce doreste. Noi am facut niste propuneri, spunem noi pertinente, astfel incat sa avem grija de fiecare angajat din sistemul sanitar incepand cu medicii carora le-a crescut salariul de incadrare si veniturile nu scad. Anexa 10 este construita pe baza Legii 153 care prevede limitarea sporurilor la 30%. Calculele sunt foarte clare - veniturile medicilor nu scad.Prin aceasta Anexa 10 am incercat o echilibrare a veniturilor astfel incat niciun angajat din sistemul de sanatate sa nu piarda din venitul avut in februarie 2018.Aceasta Anexa este valabila pentru anul 2018. Incepand cu 2019, cand alte categorii de personal vor intra in grila Legii 153, diferenta ramasa va creste cuantumul sporurilor acordat medicilor. (...)Nu minimalizez importanta muncii medicilor. Acest regulament al sporurilor care se va aplica denota ca ne pasa si ne preocupam", spunea marti Pintea.