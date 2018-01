Situatie disperata in cel mai mare spital de boli infectioase din Romania: Pacientii raman netratati pentru ca nu sunt medici la ATI

Ziare.

Astfel, cazurile grave sunt transferate la alte unitati medicale, iar cele care necesita ventilatie mecanica nu sunt primite, transmite TVR.Problema nu este una noua, fapt recunoscut si de conducerea spitalului, care nu reuseste sa ocupe posturile scoase la concurs."Domnul ministru al Sanatatii, asa cum am discutat si in alte dati, ne sustine in scoaterea la concurs a posturilor, posturi care au mai fost scoase la concurs, dar nu a venit nimeni pe ele. Si mai facem o incercare inclusiv in luna asta si in luna februarie", spune Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals".De altfel, problema deficitului de medici specialisti ATI este cunoscuta, avand in vedere cate spitale duc lipsa de astfel de cadre medicale.De exemplu, la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova, compartimentul de Terapie Intensiva a ramas inchis mai bine de cinci ani.In urma cu un an, datele INS aratau ca in tara, in toate spitalele publice, existau 4.600 de paturi in sectiile ATI si 2.000 de medici specialisti (dintr-un total de 56.000 de medici).De asemenea, Capitala s-a confruntat la inceputul lui 2017 cu o supraaglomerare in aceste sectii, din cauza deficitului de medici specialisti din provincie."Aceasta supraaglomerare este cauzata dedin teritoriu, tot sudul tarii vine in spitalele din Bucuresti, fie pentru ca spitalele de acolo nu au echipe multidisciplinare de medici, fie nu au echipamente speciale, nu au posibilitati de ingrijire pentru boli complicate, pentru angioplastii, bolnavi disperati in stadii terminale", spunea la acel moment Doina Dimulescu, sefa Spitalului Elias din Capitala, citata de Ziarul Financiar Medicii din teritoriu cunosc problema, dar nu exista solutii, in conditiile in care nu vin persoane care sa ocupe locurile vacante.Anul trecut, seful spitalului de urgenta din Tulcea povestea ca pe sectia ATI lucrau cinci medici, dintre care doi erau colaboratori, iar pe langa acestia mai erau necesari inca trei angajati permanent."Nu putem sa oferim terapie intensiva pentru copii si atunci trimitem cazurile grave in Constanta, Bucuresti. Mai avem pacienti in stadii terminale, dar cum nu exista sectii de ingrijiri paliative, pentru ca, acestia vor sa ii trimitem in alte orase. Sunt foarte multi pacienti care cer sa fie mutati la Bucuresti, pe neurochirurgie de exemplu trebuie sa ii transferam pentru ca", spunea la acea vreme Tudor Nastasescu, seful spitalului de urgenta din Tulcea.Sistemul medical din tara noastra se confrunta cu un deficit acut de cadre medicale si spitale dotate precar, situatie mai accentuata in unitatile medicale din provincie.