Rezolvarea sta intr-un pix: Criza rezidentilor se poate incheia in doua zile, daca ar vrea Dancila

Mii de rezidenti, familiile lor, eventualii pacienti, spitalele in care acestia ar putea lucra de la 1 ianuarie, dar si generatia viitoare de absolventi risca sa fie afectati de amanarea examenului de rezidentiat din acest an, o manevra politicianista, cu efecte dezastruoase. Criza ar putea fi rezolvata daca ar exista vointa politica, spun parlamentarii si fostii ministri contactati dene-a comunicat ca in acest moment nicio persoana din conducerea institutiei nu poate semna ordine de ministru sau hotarari de guvern, deci nici ordinul de care depinde organizarea rezidentiatului in acest an: "Legea spune ca delegarea de atributii catre secretarul de stat se face in conditiile in care in acel minister exista un titular. Acel titular face delegarea. Institutia a ramas fara titular.".La randul sau, premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, joi, ca examenul de rezidentiat va fi o prioritate a viitorului guvern, care nu se stie, insa, cand va fi votat de Parlament si instalat la Palatul Victoria. Conform cadrului legal in vigoare, ordinele necesare organizarii examenului trebuie semnate cu 45 de zile inainte de sustinerea acestuia, prin urmare pentru ca rezidentiatul sa poata fi organizat chiar si pe 8 decembrie, adica sa avem un nou ministru plin al Educatiei, ar trebui ca un nou guvern sa fie instalat la Palatul Victoria in cel mult doua saptamani, ceea ce este greu de crezut.Contactat dein Guvernul Boc (demis in 2009 prin motiune de cenzura, ca si actualul guvern), ne-a explicat cum ar putea fi rezolvata legal si rapid criza medicilor rezidenti, daca premierul Viorica Dancila si-ar dori cu adevarat acest lucru."Criza numirii medicilor rezidenti poate fi usor rezolvata de prim-ministrul Dancila, daca ar vrea sa o faca. In prima faza, premierul Dancila ar trebui sa emita, Educatiei si Sanatatii, hotarare care sa prevada ca, in caz de vacanta a postului de ministru si absenta a delegarii atributiilor ministrului catre un secretar de stat, pentru a intampina blocarea activitatii ministerului, premierul poate emite o decizie prin care sa delege pentru o perioada determinata exercitarea atributiilor ministrului catre un secretar de stat inlocuitor la comanda ministerului.In faza doi,In faza trei,prin care sa rezolve criza.), care prevede ca ministrul poate desemna prin ordin un inlocuitor pentru o perioada determinata dintre secretarii de stat.si, daca un ministru poate avea aceasta putere de delegare in baza unei HG, de ce nu ar putea avea si premierul aceasta putere de delegare in baza unei HG? Daca exista vointa, exista si solutie", ne-a explicat Catalin Predoiu.Solutii tot din partea Guvernului a propus si, care o acuza pe Viorica Dancila ca "foloseste absolventii de medicina in absurdul razboi pe care il duce"."Daca eu, acum, as fi secretar de stat in Ministerul Educatiei, as solicita colegilor de la Ministerul Sanatatiisau i-as cere prim-ministrului ca, prin hotarare de guvern,In lipsa unui ordin nou, se poate emite o norma privind prelungirea ordinului vechi, fara sa umbli in compozitia lui. Norma poate sa fie semnata de catre secretarul de stat de la invatamantul superior", a precizat pentru Edupedu.ro Gabriel Ispas, decan al Facultatii de Drept de la Universitatea Titu Maiorescu si membru al Pro Romania.O solutie ar putea veni de la presedintele Iohannis, sustine ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Aceasta ii sugereaza sefului statului sa numeasca, totusi, un ministru interimar la Educatie, pe o perioada determinata, doar pentru a semna ordinele necesare.Reamintim ca presedintele Iohannis a refuzat in aceasta vara numirile succesive de interimari la Ministerul Educatiei propuse de premierul Dancila, iar Curtea Constitutionala a decis ca a gresit facand acest lucru. Refuzul presedintelui a lasat MEN fara titular din data de 18 septembrie.Alte solutii in beneficiul tinerilor medici au fost propuse in Parlament. De exemplu,, care este si membru al comisiei pentru sanatate publica, le-a propus colegilor senatori rezolvarea crizei prin adoptarea unui simplu amendament la legea Rezidentiatului, aflata pe ordinea de zi.Solutia lui Adrian Wiener era eliminarea semnaturii ministrului Educatiei de pe ordinul care in acest moment nu poate fi semnat pentru ca nu exista titular."Intamplator, legea rezidentiatului se afla pe ordinea de zi a plenului Senatului cu niste modificari care nu vizau metodologia de concurs. Era momentul optim ca situatia sa se rezolve. Vorbisem cu presedintele Senatului sa accepte depunerea amendamentului in plen, cu UDMR cu PNL si, crezusem eu, si cu PSD. Surpriza, insa,Tinerii medici, cu nervii intinsi la maximum, care se pregatesc cate 8-10 ore pe zi pentru examen stau infranti de sistem si asteapta neputinciosi", a declarat senatorul USR Adrian Wiener.Contactat depentru a afla daca se mai poate face ceva in timp util in Parlament, Adrian Wiener s-a aratat convins ca se poate, intarind insa suspiciunea generala ca aceasta criza este mentinuta artificial, din considerente electorale."Aceasta criza e un efect colateral al unei lupte politice. Lucrurile au decurs intr-un anumit fel, iar reactia adversa a fost faptul ca nu avem un ministru (nici macar interimar) la Educatie si ca nu s-a delegat dreptul de semnatura pentru acte administrative secretarului de stat. Acest lucru s-ar fi putut face.Sigur, s-ar fi putut face prin Regulamentul de ordine interioara al MEN. Eu am extras niste documente de acolo, dar nici nu stiu daca in baza lor si a ordinelor de ministru care reglementeaza activitatea ministerului in sine nu se poate efectiv sa semneze un secretar de stat.Legea Rezidentiatului a fost, din intamplare, in discutie in plenul Senatului luni. Am pregatit respectivul amendament, dar PSD a refuzat rezolvarea in acest mod a situatiei. Probabil ca se doreste perpetuarea crizei astfel incat sa poata sa fie folosita ca munitie politica, adica sa iasa 5.000 de rezidenti in strada si ei sa spuna ca Iohannis e de vina ca nu a numit ministru interimar la Educatiei, iar Iohannis sa zica 'Rusine, PSD!', ceea ce a mai zis.Probabil ca perpetuarea crizei aduce avantaje politice, banuiesc, si nu se doreste efectiv rezolvarea ei, desi exista solutii.De principiu, am vorbit cu presedintele comisiei deja, incearca sa facem o sedinta a comisiei de Sanatate luni si sa dam raportul pe legea respectiva, astfel incat sa fie tot luni si la vot in plenul Senatului.In saptamana urmatoare ar ajunge la vot in Camera Deputatilor, daca lucrurile s-ar misca foarte repede si ar merge la promulgare.Daca nici luni nu vor sa faca asta, este evident faptul ca se doreste intentionat folosirea cacarora, practic, li se interzice accesul in sistem", ne-a declarat Adrian Wiener.Si, vede rezolvarea crizei in Parlament, dar intr-un mod diferit de colegul sau de la USR."Noi avempe masa o lege care vizeaza si aspecte legate de rezidentiat. Incercam sa formulam un amendament potrivit caruia, pentru ca greseala se leaga de faptul ca exista un articol care spune ca in fiecare an se elaboreaza o noua metodologie. Daca nu scriau, automat ramanea valabila metodologia anului trecut.Al doilea aspect, mai de profunzime si cu bataie mai lunga, pe care eu o sa il propun:, pentru ca rezidentiatul este o forma de invatamant postuniversitara si este normal si firesc ca diploma sa fie eliberata de universitate. Nu am fi fost astazi in situatia in care suntem daca rezidentiatul ar fi fost organizat de universitati. Diploma o da o universitate, asa cum se intampla in toata lumea.Marti se va discuta subiectul la Senat, in comisiile reunite de Invatamant si de Sanatate", a declarat senatorul PSD pentruIntrebata daca poate estima cam in cat timp s-ar rezolva astfel problema, Ecaterina Andronescu a raspuns: "Mi-e greu sa spun, dar incercam sa o aducem la votul plenului chiar miercuri. Ar fi extraordinar. Si atunci sa ceara procedura de urgenta la Camera Deputatilor, caz in care ar fi vorba de vreo doua saptamani".