Managerul Spitalului Judetean Slatina, care i-a intermediat o spaga lui Valcov, face acum campanie anticoruptie

Nu mi se pare, insa, obiectiv un lucru, anume mentionarea nivelului brut al veniturilor. Intre venitul brut si venitul net diferenta este de 45%

Ziare.

com

"Avem salarii marite, nu ne trebuie spaga!" si "Lasam coruptia sa sufere, pe tine te vindecam!", e textul ales pentru afis de managerul Catalin Rotea.Rotea a fost secretar de stat in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, in 2017, cand era condus de Sevil Shhaideh. In timp ce ocupa aceasta functie el a fost adus cu mandat in fata magistratilor Tribunalului Olt, unde a povestit cum a intermediat spaga intre Darius Valcov si un constructor, aminteste Adevarul Rotea nu are niciun fel de experienta in sistemul medical, insa a ocupat mai multe posturi publice, trecand pe la Garda de Mediu, Evidenta Populatiei si Ministerul Dezvoltarii inainte ca, de la 1 septembrie 2017, sa fie pus sa administreze Spitalul Judetean de Urgenta Slatina."Un medic castiga intre 16.000 si 30.000 lei brut, un asistent medical castiga intre 4.800 si 11.000 lei brut, un infirmier castiga intre 2.500 si 5.500 lei brut, un brancardier castiga intre 2.500 si 5.500 lei brut", a tinut Rotea sa specifice pe afisul "anti-spaga".Precizam ca acestea sunt sumele maxime pe care le pot incasa angajatii din spitale si valoarea este cea bruta. In mana, medicul care castiga un salariu brut de 30.000 de lei pleaca acasa cu aproximativ 3.500 de euro.Jurnalistii de la Adevarul au relatat ca deja mai multe afise au fost rupte si indepartate, insa managerul asigura ca a printat destule si le va inlocui. El si-a explicat si decizia pentru sursa citata."Sunt salarii mai mult decat rezonabile, si meritate, de altfel, pentru munca pe care o desfasoara in spital, dar am vrut sa incurajam pacientii si apartinatorii sa elimine acest obicei care se mai poate perpetua. Facem chestionar de feed-back pe aproape toate sectiile si intr-un procent de 1-2%, nu stiu exact cat raporteaza, au fost sesizari ca a existat suspiciunea de conditionare a actului medical.Nu stiu cat de relevante sunt cifrele, dar vrem sa limitam acest fenomen care, cumva, s-a cronicizat in intreg sistemul sanitar. Nu voi ezita sa iau masuri disciplinare acolo unde sesizeaza pacientii sau apartinatorii, avem cazuri in comisia de disciplina, dar nu pe dare sau luare de mita, pe alte abateri, si e foarte important ca tot personalul sa inteleaga ca suntem la dispozitia oamenilor", a declarat Rotea.Reactiile pacientilor la aceasta masura au fost impartite. Au existat mai multi care nici macar nu observasera afisul, dar si altii, majoritari, care au spus ca nu le-a fost conditionat accesul la actul medical, din contra, cand au incercat sa dea "atentia" au fost refuzati.Au fost insa si cativa care au spus ca spaga inca se practica inclusiv in Spitalul de Urgenta din Slatina.Presedinta Sindicatului Cadrelor Medii din Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Roxana Dumitrescu, a declarat, la randul sau, ca vede postarea acestui anunt mai mult ca pe un demers de constientizare a populatiei."Noi am vorbit foarte mult pe tema asta cu membrii nostri de sindicat, am reamintit cu fiecare ocazie pe care am avut-o.", a spus Dumitrescu pentru sursa citata, exprimandu-si, totodata, convingerea ca pacientii ar trebui sa-si asume raspunderea sesizarii faptelor la conducerea spitalului, atunci cand se confrunta cu asa ceva.