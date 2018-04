Sute de medici ameninta ca nu vor mai asigura garzile in spitale: Ne-am saturat de minciuni si insulte. Nu suntem milogi, nu stam cu mana intinsa!

diferentele aberante privind cuantumul sporurilor aplicate de spitale similare ca rang si sursa de finantare;

plata orelor de garda raportata la alt salariu de baza decat cel din luna in care a fost efectuata garda;

scaderea substantiala a sporului acordat pentru orele de garda, profitandu-se de faptul ca in Legea nr. 153/2017 anexa II cap. 2 art. 3 alin. (2) si (3) nu este prevazut un prag minim al sporului.

"Aplicarea Legii Salarizarii, mai secreta decat protocoalele SRI"

Scenariu sumbru: Spitale fara linii de garda

Ziare.

com

Una dintre principalele lor nemultumiri este scaderea tarifului orei de garda, care este raportata la salariul lunii ianuarie, precum si scaderea sporului aferent garzii de la 75% la 25% pentru garzile simple si de la 100% la 50% pentru orele de garda duble, din zilele libere si sarbatorile legale.Ei s-au unit si au initiat si petitia "Corectarea erorii platii garzilor" in care ameninta ca, daca nu le sunt respectate drepturile, vor denunta contractele de garzi."In atentia Parlamentului si Guvernului RomanieiMedicii care isi desfasoara activitatea in sistemul public de sanatate protesteaza fata de prevederile legislative si masurile administrative care creeaza un climat instabil, lipsit de transparenta si inechitabil in ceea ce priveste salarizarea.Nu suntem de acord cu urmatoarele:In cazul in care avertismentul nostru nu va fi luat in considerare, vom fi nevoiti sa denuntam unilateral contractele de munca privind activitatea prestata in linia de garda.Suntem constienti ca demisia noastra va atrage discontinuitati in activitatea de permanenta a anumitor sectii vitale (UPU, ATI, Chirurgie, Obstetrica-Ginecologie, Neonatologie, Cardiologie, etc.), insa, deoarece din cauza lor s-a ajuns in aceasta situatie tensionata.Permanent ne punem in pericol propria sanatate, fizica si psihica, pentru a salva vietile altora, de aceea, solicitam sa fim tratati cu respect si salarizati in mod echitabil".Am stat de vorba cu un medic specialist ATI, semnatar al petitiei, despre nemultumirile sale si ale colegilor lor."Este un prim act de revolta ca urmare a inechitatilor salariale generate de noua Lege a Salarizarii si normele de aplicare a sporurilor.Atitudinea Ministerului Sanatatii este sfidatoare la adresa medicilor, iar faptul ca lasa la latitudinea managerilor de spitale sa acorde sporurile in functie de bugetul spitalului va duce la diferente enorme in veniturile nete ale medicilor, chiar daca lucreaza in acelasi tip de spital, de acelasi rang, cu aceeasi sursa de finantare.O alta sursa de revolta o reprezinta modul un care s-a aplicat si se aplica legea, intr-un secret si o obscuritate mai ceva decat la protocoalele SRI, comunicarea intre Ministerul Sanatatii, sindicate, manageri, medici fiind inexistenta. Petitia si scrisoarea deschisa vin ca un ultim avertisment", ne-a spus medicul.Daca avertismentul nu le e luat in serios, medicii nu vor mai asigura garzile: "Speram ca nu se va ajunge pana acolo, deoarece singurul care va avea de suferit este pacientul, iar raspunderea va fi integrala a Guvernului".Ideea de a nu exista garzile in spitale este una sumbra ce se traduce in pierderea de vieti omenesti."Primele care vor avea de suferit sunt liniile de garda din specialitatile vitale cum sunt ATI, chirurgie, medicina de urgenta. Acestea sunt specialitati care se ocupa cu pacientii critici sau cu potential critic. Si asa numarul acestor medici este sub limita de avarie si abia se acopera liniile de garda.Daca se ajunge la demisie, practic se paralizeaza activitatea unui spital. Dar ne-am saturat de minciuni, promisiuni desarte si insulte. Nu suntem milogi, nu stam cu mana intinsa, nu suntem rauvoitori.. Cu noi, nu in locul nostru, sa vada cu ce se mananca medicina ca in MASH. Tot ce dorim este respectarea Codului Muncii si remedierea erorilor legislative", a conchis medicul.