Sute de medici romani, platiti de un gigant pharma sa prescrie doar produsul propriu cu gingko biloba. Au primit de la bani, la vacante in Palma de Mallorca

Practica uzuala, legala, dar imorala

Jurnalistii de la Libertatea au intrat in posesia a 2.000 de documente ale companiei unde medicii de toate specialitatile, de la medicina de familie, la oftalmologie, psihiatrie sau neurologie, sunt trecuti cu nume si prenume in tabele si cu diverse note in dreptul lor referitoare la retetele date pacientilor si modalitatea de recompensa ce se impune. Medicamentul pe care acestia trebuiau sa-l prescrie este Bilobil, produsul companiei obtinut din Gingko Biloba.Aceasta mita, care insa e sanctionabila doar din punct de vedere moral si etic, nu si penal, varia de la bani virati periodic, la vacante in Palma de Mallorca, taxe pentru participarea la congrese medicale sau bani pentru cursuri de perfectionare.Jurnalistii arata ca oamenii cu care au vorbit le-au dezvaluit ca KRKA avea pe cineva la Ministerul Sanatatii si la Casa de Asigurari si astfel avea acces la lista secreta a CNAS in care apar toti medicii, cu toate medicamentele prescrise. Aceasta este o infractiune, insa trebuie descoperit cine din cele doua institutii a oferit lista.In documente apar si coloane intregi cu avantajele oferite, sumele date in avans si perioada in care "mita" va fi amortizata prin banii romanilor, dupa ce isi vor fi cumparat medicamentul prescris de medici. Pana in 2015 medicamentele pe baza de Gingko Biloba au fost compensate.Medicii isi asumau un numar de medicamente prescrise si erau verificati de reprezentantii companiei, care mergeau la final de luna si le numarau retetele."Sumele noastre nu erau foarte mari. Pentru un medicament, medicii primeau cateva sute de lei la trimestru, se ajungea rar la 1.500 de lei de doctor. E adevarat ca aveam mai multe medicamente. Sigur, excursiile valorau mai mult, cam 1.000 de euro.Oricum, fata de companiile de inovative, care dadeau si o cheie de masina sau de casa pentru medicii importanti, noi dadeam maruntis si banii inainte, ca la curve", e citat de Libertatea un angajat KRKA, sub protectia anonimatului.Expertul in politici de sanatate Vlad Mixich, membru in boardul de conducere al Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca si presedinte al Observatorului Roman de Sanatate, a declarat, pentru sursa citata, ca astfel de practici pot fi vazute ca o incalcare a juramantului depus de medici. El militeaza pentru transparentizarea totala a sponsorizarilor, astfel incat pacientii sa stie si sa decida apoi daca aleg sau nu sa fie tratati de acel medic.Acesta a aratat ca un studiu realizat de Observatorul Roman de Sanatate in 2016 a aratat ca valoarea totala a transferurilor de valoare catre medici si spitale in acel an a fost de 47 milioane de euro."O parte sunt transferuri etice. In acel an, companiile au donat echipamente de 11,4 milioane de euro ceea ce e foarte bine. In acelasi timp, au fost transferate 6,1 milioane euro exclusiv pentru evenimente si deplasari internationale", a spus Mixich Situatia a fost comentata si de medicul Dan Grigorescu, seful Sectiei de Chirurgie Plastica si Reconstructiva de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov.! Asta era consideratia cu care, de-a lungul ultimilor zeci de ani, marile companii pharma i-au 'creditat' pe colegii nostri medici care 'au pus botul' la comisioanele intim legate de prescriptiile produselor promovate prin reprezentantii lor in tara, medici si ei.Sa recomanzi un medicament doar pentru ca, in mintea ta de medic prescriptor (de cabinet sau de spital), acestuia ii este asociata, cu predilectie si la modul mercantil, semnificatia '1 flacon consumat = 1 $ comision' si nu aceea legata de efectele ei terapeutice, ei bine, asta se dovedeste una dintre cele mai rafinate forme de furt din resursele sistemului!Sa nu-mi argumenteze cineva, din nou, ca pentru dorinta de castiguri suplimentare a medicilor, de vina a fost lipsa unor salarii decente. Nu, cauza a fost lipsa de caracter! Si, pentru unii, micimea profesionala! Ambele au condus, inevitabil, la lipsa de consideratie pe care chiar mituitorii (companiile de medicamente) au coborat-o la nivelul exprimat in citatul de la inceputul postarii", a scris pe Facebook Grigorescu Acesta spune ca trebuie lamurite toate detaliile acestui caz, deoarece "constituie o mare rusine pentru intreg corpul medical post-decembrist", insa se intreaba, "in cheia teoriei conspiratiei", si de ce s-a ales acest moment, cand inca este in desfasurare scandalul cu medicul Mircea Beuran de la Floreasca, pentru a fi dezvaluite documente vechi de 10 ani."Nu cumva ni se pregateste in curand ceva strasnic, iar noi trebuie sa fim redusi la tacere, prin culpabilizare colectiva? Vom vedea. Asta daca vom trai suficient pentru asta!", conchide chirurgul.A.S.