Sute de angajati din sanatate protesteaza fata de haosul salarizarii in spitalele din tara: Hotii! Managerii spun ca nu au bani

Sute de medici si asistenti medicali de la Spitalul Clinic de Urgenta Craiova si Spitalul Bagdasar Arseni din Capitala si-au inceput dimineata protestand in curtile unitatilor unde lucreaza. Intre timp, in ciuda nemultumirilor exprimate de salariatii din sanatate, ministrul Sorina Pintea insista ca legea trebuie aplicata asa cum e, iar despre sporuri ca nu toti salariatii merita sa le primeasca la nivelul maxim.Aproximativ 450 de medici si asistente de laau iesit in curtea unitatii medicale, luni dimineata. 30% din personal a ramas sa asigure functionarea sectiilor.Unul dintre liderii sindicatului angajatilor din Spitalul Craiova, medicul Eleodor Carstoiu, a declarat ca"Brancardierii si infirmierele nu au avut marire de salariu, la 1 martie, iar valoarea procentuala a sporului care se aplica la salariul nemarit a scazut, deci venitul lor scade. Asistentele sunt afectate la sporul de tura, adica cel pentru ca lucreaza si noaptea. Nu au orele de noapte platite, ca in Codul Muncii, cu 25% spor, ci se da un spor mai mic de 15% pentru faptul ca o treime din timpul lucrat este noaptea. Mai este afectata plata orelor de sambata si duminica, adica toate sunt la jumatate. La biologi, farmacisti, chimisti, la fel, nu s-a acordat marirea de salariu, insa sporul a scazut. Automat le-a scazut si venitul", a declarat Carstoiu, citat de Mediafax.El a adaugat ca medicii au ajuns sa fie platiti cu 5% pentru orele de garda din timpul saptamanii."La medici, pentru garda nu se foloseste ca baza de calcul salariul de la 1 martie. Noi pentru garzi avem un alt contract de munca. Pentru acele ore de garda am ca valoare de calculare a tarifului orar salariul din ianuarie, nu pe cel din martie, iar sporurile care in ianuarie erau 75% in timpul saptamanii si 100% in weekend, la noi s-au redus la 5% in timpul saptamanii si 10% in weekend.Adica pentru garzile efectuate peste programul de munca, oamenii vor primi mai putini bani decat in ianuarie si februarie si probabil ca vor fi destui care vor renunta sa le mai faca. De asemenea, apare problema ca si cei care vin din afara sistemului public, medicii care n-au contract cu spitalul si vor doar sa faca garzi, vor fi platiti cu banii pe care ii ia un medic la debutul in profesie", a afirmat Eleodor Carstoiu.Angajatii spitalului sunt nemultumiti si de faptul ca nimeni din conducerea spitalului nu vine sa vorbeasca cu ei."Maine era un protest organizat, numai ca oamenii n-au mai avut rabdare. Eu am fost oprit de oameni, nici n-am reusit sa intru in spital. Actul medical nu este afectat. 30% din personal a ramas pe sectii. La protest suntem 400-500 persoane. Ideal ar fi sa vina cineva din conducere sa dea niste explicatii. Pana acum nu a venit nimeni", a conchis Carstoiu.Si medicii si asistentii de lasunt in curtea unitatii pentru ca au primit veniturile micsorate. Ei spuneau ca managerul unitatii spitalicesti sustine ca nu are bani de sporuri. Purtatorul de cuvant al spitalului, medicul Florin Bica, a anuntat insa ca a fost o problema de interpretare a unei note interne si ca, de fapt, niciun angajat nu va avea salariu mai mic decat in februarie."Discutiile s-au incheiat (n.r. - dintre cei care au protestat si conducerea spitalului). Concluzia este ca nimeni nu va pleca acasa cu venitul net mai mic decat in luna precedenta. Protestul a aparut din neintelegerea mesajului din nota interna", a precizat medicul Florin Bica, citat de Agerpres.Lazeci de angajati aiprotesteaza in fata Prefecturii, fiind nemultumiti de sporuri, care, potrivit noii Legi a Salarizarii, sunt plafonate la 30%, ceea ce pentru unii dintre ei duce la scaderea veniturilor.Cadrele medicale afiseaza bannere cu mesaje precum "Diferente aberante ale sporurilor aplicate in spitale", "Renuntarea la plafonul de 30% pentru sporuri" sau "Harababura guvernamentala" si scandeaza "Hotii!", "Unitate pentru sanatate", "Vrem drepturile inapoi" si "Vrem sporuri inapoi". Oamenii se manifesta zgomotos, avand fluiere si vuvuzele.In cladirea in care se afla Prefectura Alba se afla si Consiliul Judetean, iar presedintele acestei institutii, Ion Dumitrel, a iesit sa vorbeasca cu cadrele medicale, imediat dupa ce a inceput protestul.Protestatarii i-au spus ca vor salariile promise si l-au chemat sa vada cum este in sectii. De asemenea, ei au spus ca si personalul TESA face parte tot din echipa medicala. Un alt angajat al spitalului a afirmat ca vrea sa se reduca si lucrul daca i s-a redus salariul.Salariile nete ale circa 270 de angajati, dintr-un total de peste 1.200 ai Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, au inregistrat o scadere in luna martie fata de luna anterioara, printre cei afectati fiind categorii de personal ca biolog, chimist, kinetoterapeut, infirmier, brancardier.Laeste deja a 7-a zi de protest. Angajatii spun ca nu si-au primit pana la aceasta ora nici fluturasii de salariu, nici salariile, si deja unii incep sa aiba probleme cu plata ratelor la banca."Trebuia sa primim fluturasii cu 2 zile inainte de 15 aprilie. Azi e 16, n-am primit nici fluturasi, nici salarii", a spus o asistenta, pentru Realitatea Tv, adaugand ca nici miercuri nu este sigur daca vor vedea vreun ban si deja unii incep sa aiba probeme cu plata ratelor la banci.Mai mult, femeia spune ca nimeni din conducere nu e de gasit pentru a primi vreo explicatie: "Nu avem comunicare cu conducerea, azi au intrat in concediu medical".Circa 40 de persoane din cadrul personalului auxiliar alau protestat, luni dimineata, in curtea institutiei."Doleanta noastra ar fi sa se revina la salariile care au fost inainte de ianuarie 2018... aceasta marire - cu minus in cazul meu - in ianuarie am pierdut 700 de lei, iar acum, din martie, inca 150 de lei", a declarat Adrian Lungu, angajat in cadrul Serviciului de Medicina Legala.O infirmiera din cadrul sectiei de boli infectioase a afirmat ca sporul de 25% pe care il avea a fost redus cu 10%, iar salariul a scazut cu 300 de lei, in vreme ce un alt angajat a sustinut ca exista persoane care ar fi pierdut peste 1.000 de lei.Managerul celei mai mari unitati spitalicesti din judet, Liliana Neaga, a precizat ca in actualele conditii legislative nu se pot acorda sporuri mai mari."Am discutat pe rand cu reprezentanti ai brancardierilor, registratorilor medicali, infirmierelor, din partea personalului cu studii superioare angajat al laboratorului clinic, pentru ca acestea sunt categoriile de personal care au pierdut din veniturile salariale. Dorinta noastra, a tuturor, este sa putem sa acordam salarii asa incat sa nu piarda din venituri, darNoi, practic, acordand sporurile la limita minima din regulament, nu ne incadram in suma respectiva si acolo, pe langa sporurile acordate pentru conditii de munca, sunt incluse in orele de garda si orele de sambata-duminica. Daca am incerca sa acordam sporurile mai mari, ar trebui sa taiem din celelalte sporuri, ceea ce poate fi si mai nefavorabil.", a precizat Liliana Neaga.Aceasta a adaugat ca pierderile salariale suferite de personalul auxiliar afecteaza si munca in echipa, in cadrul actului medical.In acest timp, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, insista ca legea se aplica asa cum este si spune ca ar trebui sa se vorbeasca si de cresterile de salarii ale medicilor si asistentilor, nu doar despre nemultumiri."De aceea, am decis sa ma implic personal, desi nu e treaba ministrului Sanatatii. Am chemat managerii la discutii. Discut cu fiecare manager in parte, ii rog sa-mi prezinte situatia.. Au fost cresteri mari la medici si asistenti medicali", a declarat Pintea, la Digi24.Intrebata de ce sunt aceste discrepante de la un spital la altul in ce priveste calcularea sporurilor si cine ar trebui sa le explice managerilor cum sa le acorde, Pintea a raspuns "legea trebuie sa le explice"."Nu e obligatoriu ca toata lumea sa ia sporul maxim, pana la urma, va trebui sa ne echilibram. Exista spitale in care sporurile au fost intotdeaua la nivelul maxim. Atat timp cat avem 80% din bugetul unui spital pe salarii, ma intreb cum au functionat", a mai spus Sorina Pintea.