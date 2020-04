Tataru: Sunt 1.033 de cadre medicale infectate cu noul coronavirus. Sase au murit

LIVE

Ziare.

com

"Sunt cei care au fost in linia intai, sunt cei care au pus mai presus de viata lor viata celorlalti si tin sa le multumesc tuturor", a afirmat Nelu Tataru la Antena 3.El a precizat ca toate cadrele medicale care lucreaza cu pacienti bolnavi de Covid-19 beneficiaza de un spor pentru conditii neprevazute, situatia urmand a se schimba dupa starea de urgenta."Exista un spor pentru conditii neprevazute pentru ca avem o lupta cu un virus necunoscut, fara existenta unui tratament. Avem acest spor care se da tuturor celor care iau contact cu o persoana infectata Covid. Dupa iesirea din starea de urgenta, vom discuta cu asociatiile profesionale si sindicatele si vom modifica Ordinul 153, care stipuleaza care sunt sporurile pentru fiecare specialitate in parte, inclusiv pentru cei care lucreaza in laboratoare", a precizat Tataru.Ministrul a sustinut ca starea de spirit a personalului medical este schimbata in bine, dupa ce spitalele au fost dotate cu echipamente de protectie."Acum trei-patru saptamani, cand mergeam la Suceava, se vedea o lipsa de materiale sanitare, de biocide, de echipamente de protectie, puteam sa vad teama, disperarea, acea atitudine cand erai in prima linie si cu mana goala.Saptamana aceasta, venind de acasa, am trecut prin spitalele din Barlad, Tecuci, Focsani, Buzau, Urziceni. Am vazut prezenta echipamentelor si o alta stare de spirit (...).Suntem intr-un scenariu in care avem suspiciunea de infectie Covid pentru toti pacientii care se prezinta (n.r. - la spital). (...) Multumesc personalului medical pentru atitudine", a adaugat Tataru.