Toti medicii de UPU Bacau si-au dat demisia, dupa ce doctorul care a tratat studentul intors din China a fost amendat

Medicii de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Bacau si-au scris demisiile miercuri dimineata, dupa ce colegul lor a fost amendat de Directia de Sanatate Publica (DSP) Bacau cu"La acest moment, in Unitatea de Primiri Urgente de la Spitalul Judetean Bacau exista un val de nemultumire din partea medicilor, vizavi de un control efectuat imediat dupa transferul acelui pacient suspect de infectie cu coronavirus din data de 27 ianuarie, care s-a soldat cu o amenda pentru medicul curant din acea data, motivul practic fiind ca stirea sau cazul mai intai a aparut in presa si mai apoi la organele abilitate", a declarat Adrian Popa, managerul SJU Bacau.Acesta a precizat ca se poarta discutii cu medicii pentru a nu se ajunge la un blocaj in cazul in care acestia isi mentin dorinta de a demisiona."Demisiile sunt scrise de toti medicii din UPU, speram sa gasim intelegere, avem dialog cu dansii incontinuu, chiar de aseara. Incercam sa nu supunem UPU unui blocaj complet, pentru ca daca medicii se hotararsc in bloc sa isi dea demisia atunci pune in imposibilitate desfasurarea activitatii din Unitatea de Primiri Urgente", a explicat managerul.Amenda este de 20.000 de lei si a fost data medicului care a tratat tanarul de 24 de ani, student care s-a intors din China."In dimineata aceasta (miercuri - n.red.), demisia a fost scrisa de toti medicii si parafata, nu a fost inca inregistrata, la rugamintea noastra de a incerca o conciliere si un dialog, pentru ca in momentul in care este inregistrata ea practic intra intr-un parcurs oarecum ireversibil", a mai spus Adrian Popa.Managerul sustine ca aceste cazuri trebuie raportate "de indata de la depistate"."Cazul a fost evaluat de medicul de urgenta, impreuna cu ceilalti medici de specialitate, dupa care a fost intocmita o adresa catre DSP si transmisa catre toate caile, de la fax, e-mail, pana la WhatsApp. Presa a aflat mai repede, presa are libertatea ei, noi nu intervenim, din punctul nostru de vedere, ne-a interesat parcursul si evolutia cazului medical", a mai explicat acesta.Directorul medical al Spitalului Judetean Bacau, Ioana Dinu, a precizat ca in momentul de fata activitatea in UPU se desfasoara normal."Medicul care a fost amendat si care azi dimineata (miercuri - n.red.) si-a depus demisia este la serviciu, isi desfasoara activitatea, consulta pacienti. Demisia, daca domnul doctor nu se va razgandi, isi va urma parcursul legal, dar in momentul asta activitatea in UPU este functionala, pacientii sunt vazuti, sunt investigati", a explicat Ioana Dinu.Aceasta a spus ca doctorul ar fi trebuit felicitat, nu amendat."Domnul doctor, la urgente, nu a avut de instrumentat doar acest caz, care si din punct de vedere epidemiologic si din punct de vedere al impactului care este la acest moment este destul de dificil. Dumnealui in continuare a consultat, a trimis la investigatii si a stabilit diagnostice si eventual tratament si pentru alti pacienti care erau in UPU.Activitatea nu a fost oprita, s-a desfasurat normal, in plus, fiind acest caz. Ar trebui, din punctul meu de vedere, medicul si toate cadrele medicale felicitate pentru cum au manageriat acest caz. Am avut avizul de la Bucuresti, lucrurile s-au desfasurat bine, pacientul a fost trimis", a mai declarat Ioana Dinu.Conducerea Spitalului Judetean Bacau a decis sa conteste amenda data de DSP. Studentul din Bacau s-a intors din China si a prezentat simptome de gripa, motiv pentru care au existat suspiciuni de coronavirus . El a fost transferat la Institutul Matei Bals din Bucuresti de la Spitalului Judetean Bacau.Medicii de la Institutul "Matei Bals" au stabilit ca studentul nu este infectat cu coronavirus, ci are gripa , potrivit unei informari a Ministerului Sanatatii. Tanarul a fost externat si continua tratamentul in ambulatoriu.