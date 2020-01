Un barbat din Predeal dadea retete si trimiteri ca un medic, desi e programator IT

Ziare.

Barbatul recunoaste ca nu a facut nicio ora de Medicina si ca nu ar avea ce sa caute in cabinet in locul sotiei sale."Pot face bilet de trimitere, pot face reteta, dar identica cu cea de luna trecuta, pe cate luni doriti, pe una, pe 30 de zile, pe 60 de zile sau pe 90 de zile reteta, dar fara sa schimb tratamentul, medicatia", a spus barbatul cand era filmat cu camera ascunsa de o echipa a postului Digi24.Pacientii stiu ca barbatul nu este medic, ci doar ii tine locul sotiei, dar nu sunt deranjati de acest lucru."Avem incredere, pentru ca tratamentul nostru, al meu si al sotului, este acelasi, pe care il luam luna de luna. Nu stiu unde lucreaza, dar medic sigur nu este", a spus o pacienta.Dupa ce Politia a fost alertata de jurnalistii Digi24 , s-a descoperit ca in ultimele noua zile barbatul a dat peste doua sute de bilete de trimitere, retete compensate si prescriptii medicale.Intrebat daca i se pare normal ce se intampla, barbatul a spus ca nu, dar ca nu gasesc medic inlocuitor."Nu, nu mi se pare normala, dar... (De ce credeti ca nu este normala? - n.red.) Pentru ca (sic!) calitatea mea nu este de medic, de asta nu mi se pare normala, dar exista o explicatie: Trebuie un medic inlocuitor, pe care nu-l putem gasi", a spus Marius Hirseanu, care este programator IT.Politistii au deschis un dosar penal, pentru exercitarea fara drept a unei profesii si fals in inscrisuri, sub semnatura privata."DSP a judetului Brasov va efectua un control, prin intermediul Serviciului Control de Sanatate Publica, in vederea sesizarii aspectelor semnalate de catre dumneavoastra", spune Anca Batiu, purtator de cuvant DSP Brasov.