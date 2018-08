Un batran a murit pe strada, langa cabinetul unui medic de familie care a refuzat sa-l ajute

Ziare.

Barbatul se deplasa pe o strada din municipiul Pascani, iar la un moment dat i s-a facut rau. Mai multi trecatori au intervenit si au apelat numarul de urgente 112. Totodata, o femeie a intrat in cabinetul unui medic de familie, aflat in zona, solicitand ajutor."Doamna doctor mi-a raspuns ca nu poate pleca de la cabinet. Eu mai mult de a-i lua un puls nu am facut, dar sunt revoltata ca pana la sosirea echipajului de pe ambulanta, adica 10 minute, doamna doctor se uita pe geam, ca intr-un final sa iasa afara si doar sa priveasca, fara sa faca nimic. Murim cu medicii langa noi si nu le pasa", a spus Elena B.Medicii de la Ambulanta Pascani l-au resuscitat pe barbat, apoi l-au transportat la spitalul din localitate, insa acesta a murit la scurt timp.Medicul de familie acuzat de trecatori ca nu a intervenit a declarat jurnalistilor ca nu putea iesi din cabinetul sau, intrucat nu ii permit protocoalele medicale."Dupa ce am terminat cu pacienta din cabinet, am iesit afara sa il vad pe pacient, un batran in coma, nu reactiona, fara puls, fara tensiune. Am asteptat ambulanta. Eu nu pot sa ies cu perfuzia in strada, pentru ca nu imi permit protocoalele. Echipajele au venit foarte repede si l-au resuscitat pe batran. Asta trebuie sa inteleaga lumea, ca exista protocoale, iar pacientul trebuia transportat in cabinetul medical. Si nu ca nu m-am uitat, m-am uitat, dar efectiv nu am avut ce sa ii fac", a spus medicul de familie respectiv.