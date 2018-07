Un deputat USR l-a denuntat la DNA pe medicul Mihai Lucan

Ziare.

"Asa cum am promis, am depus astazi (miercuri-n.red.) o noua plangere penala sub forma unui denunt impotriva inculpatului Mihai Lucan, fostul sef al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj-Napoca. Am depus mai multe documente relevante care indica faptul ca Lucan a comis mai multe fapte de abuz in serviciu, delapidare si luare de mita.In ultimii ani, Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal condus de Lucan a achizitionat mai multe echipamente medicale de peste 5 milioane de euro, prin incredintare directa si a favorizat un numar redus de firme care au muls bugetul Institutului si l-au adus in pragul falimentului", a postat, pe Facebook, Emanuel Ungureanu.Potrivit acestuia, denuntul vizeaza suspiciuni privind achizitiile."Ma refer de data aceasta la suspiciuni din zona achizitiilor. Dupa cum stiti, acum cateva luni am depus la DIICOT mai multe documente despre legaturile bolnave cu industria farmaceutica ale profesorului Lucan in care a atras, sigur, si Institutul de Transplant, care isi revine cu foarte mare greutate dupa ce a fost jefuit de Lucan si un grup infractional organizat", sustine Emanuel Ungureanu.El a adaugat ca a depus cateva zeci de pagini in sprijinul afirmatiilor sale."Am depus cateva zeci de pagini cu contracte pe care Lucan le-a incredintat unor firme de casa. O mana de firme au muls bugetul Institutului de Transplant si au dus in pragul falimentului prin multiple scheme de tip infractional foarte clare. Peste cinci milioane de euro au fost acordate acestor firme pentru dotarea cu echipamente de care Institutul nu avea nevoie", a completat deputatul clujean.