Un fals stomatolog a fost prins in Baia Mare. Politia ii indeamna pe pacientii acestuia sa mearga la control

Potrivit unui comunicat al IPJ Maramures transmis vineri, in cabinetul stomatologic din Baia Mare unde lucra tehnicianul dentar nu au fost respectate nici normele igienico-sanitare."Din cercetarile efectuate de catre politistii Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Maramures intr-un dosar penal inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare, avand ca obiect comiterea infractiunilor de inselaciune si exercitarea fara drept a unei profesii, au rezultat indicii pe baza carora se poate formula presupunerea rezonabila ca la o locatie din Baia Mare au fost efectuate lucrari stomatologice fara respectarea conditiilor legale de autorizare pentru persoana care a efectuat aceste lucrari si fara respectarea normelor igienico-sanitare", se arata in documentul citat.Barbatul a fost audiat, vineri, de politisti si a fost retinut pentru 24 de ore."Este vorba despre un technician dentar care si-a depasit atributiile postului si efectua lucrari stomatologice pe care, in mod normal, le efectueaza un medic dentist", au precizat, pentru Mediafax, surse judiciare.Politistii fac apel la pacientii care au fost tratati in acel cabinet stomatologic sa se prezinte la medic pentru examinare si analize medicale si totodata sa sesizeze politia, avand in vedere imprejurarile in care au fost realizate lucrarile stomatologice si riscurile pentru sanatate.