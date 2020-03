Un ginecolog infectat cu COVID-19 s-a ales cu dosar penal, dupa ce nu a stat izolat

LIVE

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe, pe data de 22 martie, s-a inregistrat la Parchet un dosar penal in care s-a dispus inceperea urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor."Organele de cercetare au retinut ca un medic ginecoloc din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Fogolyan Kristoff din municipiul Sfantu Gheorghe s-a aflat in cursul lunii martie 2020 in Austria si, in data de 21 martie, a fost testat pozitiv cu virusul COVID-19", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca, in urma verificarilor, s-a stabilt ca Austria este inclusa in zonele de risc pentru care exista obligatia izolarii la domiciliu la revenirea in tara.In cauza, cercetarile se efectueaza de IPJ Covasna, Politia Sfantu Gheorghe sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe.