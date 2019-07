Un medic contesta "pacientii acoperiti" ai lui Pintea: Singurul rezultat, adversitate din partea oamenilor

O masura ilegala si imorala

Medicul Livia Davidescu din Craiova a reactionat dupa ce ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus ca a trimis in unitatile sanitare "pacienti sub acoperire" pentru a descoperi neregulile din spitale.Medicul spune ca pana acum actiunea Ministerul Sanatatii nu a avut rezultate. "Important este ca aceasta campanie este total ineficienta si nu a depistat niciun medic care a luat spaga in trei saptamani. Doar a adus prejudicii corpului medical. Ne simtim neapreciati", a declarat, pentru Mediafax, Livia Davidescu.Doctorul din Craiova a adresat o petitie Colegiului Medicilor, prin care cere acestui organism sa reactioneze fata de aceasta masura a Ministerului."Petitia a fost formulata de mine in aceasta dimineata si sunt 125 de semnatari in doar cateva ore. Colegiul Medicilor prin statut este cel ce apara demnitatea profesiei de medic. Este interfata dintre medici si societate, dintre medici si autoritatile nationale si internationale.Colegiul Medicilor este indeptatit sa ne apere, institutional. Si sa creeze cadrul desfasurarii unei activitati medicale optime, nu intr-un climat total nefavoravil, incarcat de tensiune sociala, ca acum. Are juristi care trebuie sa spuna Ministerului Sanatatii ca actiunea 'pacientul acoperit' incalca principiile legalitatii", a mai precizat medicul Livia Davidescu.In petitia adresata Colegiul Medicilor se arata ca singurul rezultat al actiunii "pacienti sub acoperire" este cresterea adversiunii populatiei fata de medici."In aceste zile, Ministrul Sanatatii initiaza actiuni anti-coruptie in sectorul sanitar, prin introducerea de pacienti acoperiti care sa depisteze persoanele care conditioneaza actul medical. Principiul este unul corect, dar, respectiv art.101, alin.3.In acest context, demersul anti-coruptie este pus serios sub semnul intrebarii, tocmai de catre cei indreptatiti sa apere legalitatea, fiind perfect inutil, dovada faptul ca, nefiind facut public nicio inculpare a vreunui medic pentru infractiuni de coruptie., care ne priveste acum in lumina sugerata de Ministerul Sanatatii, aceea a unui corp profesional profund corupt, avand o singura motivatie, cea a obtinerii de avantaje materiale", scrie in petitia adresata Colegiului Medicilor.Potrivit acesteia, prejudiciul de imagine pe care aceasta masura il aduce corpului medical este "incomensurabil", iar impactul pe termen lung este imposibil de calculat:"Pe termen scurt va aducem la cunostinta faptul ca agresiunile asupra corpului medical au crescut exponential, iar in foarte multe situatii actul medical se desfasoara sub teroare, mai cu seama in serviciile de garda, sufocate de fluxul enorm de pacienti ce se prezinta in camerele de garda!".Initiatoarea petitiei cere Colegiului Medicilor sa reactioneze la masura lansata de Ministerul Sanatatii. "Cerem imperios presedintelui CMR, domnului Doctor Borcean, pozitionarea urgenta si fara echivoc vis a vis de abuzurile la care suntem supusi! Lipsa sa de reactie incurajeaza aceste abuzuri, iar neexercitarea atributiilor sale vulnerabilizeaza ireversibil breasla", se mai arata in petitie.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercur, ca masura care vizeaza trimiterea unor "pacienti sub acoperire" in spitale "nu este o vanatoare de vrajitoare". Aceasta va functiona ca o analiza in urma careia, daca se vor gasi nereguli, se va intocmi un raport inaintat spitalului.