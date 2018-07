Un medic de familie, cu experienta de 31 de ani, si-a depus dosarul pentru a deveni brancardier in spital. Motivul: Salariul sau se va dubla

Medicii de familii, salarii mici

"Si un infirmier castiga mai bine"

O forma de protest

Ca brancardier, ar castiga dublu decat in prezent, dupa 31 de ani de medicina de familie, aradeanul declarand ca "exista o prapastie" intre veniturile angajatilor din spitale si ale celorlalti salariati din sistemul sanitar.Medicul de familie aradean Adrian Darabantiu () si-a depus dosar de angajate pe post de brancardier la spital (SCJU Arad), atat pentru a obtine un salariu aproape dublu decat cel actual, dupa 31 de ani de activitate, cat si pentru a protesta "fata de diferentele salariale uriase din sistemul sanitar".Adrian Darabantiu, care este si presedintele Societatii de Medicina de Familie Arad, a declarat pentru News.ro ca a studiat grila de salarizare din SCJU si a vorbit cu angajati de aici, afland ca veniturile sunt mult mai mari decat ale medicilor de familie."Un brancardier poate primi in mana chiar peste 4.000 de lei, iar eu dupa 31 de ani de activitate, raman in mana cu jumatate din aceasta suma, desi am un cabinet medical peste medie ca marime, cu aproximativ 2.500 de pacienti. Am colegi care au 1.500 de pacienti, iar cabinetul lor incaseaza in jur de 10.000 lei lunar, deci medicul pleaca acasa cu mai putin de 2.000 de lei pe luna, chiar 1.500 lei, dupa ce si-a platit angajatii, a achitat facturile si toate taxele", a spus Darabantiu.Medicul spune ca si-a depus dosarul in ultima zi in care putea face acest lucru, dupa ce s-a consultat cu familia si colegi."Sa stiti ca am colegi medici de familie care au vrut si ei sa vina pentru a se angaja pe posturi de brancardieri sau chiar infirmieri. Va dati seama ca si un infirmier din spital castiga mai bine ca un medic de familie. Eu daca voi deveni brancardier, stiu ca lucrez in ture, fara stres, fara birocratia in care sunt ingropate cabinetele medicilor de familie, fara sa fiu trezit noaptea de pacienti, fara responsabilitati, dar cu mult mai multi bani in mana. Nu m-ar mira sa nu fiu acceptat la angajare, pentru ca as putea fi considerat supracalificat", a spus Darabantiu.El a declarat ca decizia sa de a se angaja pe post de brancardier este si o forma de protest, declarand ca "exista o prapastie" intre veniturile angajatilor din spitale si ale celorlalti salariati din sistem."In spitale lucreaza o treime din salariatii din Sanatate, iar restul de doua treimi sunt complet abandonati de stat. S-a ajuns ca unele cabinete de medici de familie sa nu mai aiba asistente, pentru ca toate au plecat in spitale, unde pot castiga si 8.000 de lei in mana, fata de salariul minim pe care il primeau", a spus Darabantiu.De mai multi ani, Adrian Darabantiu reprezinta, prin Societatea de Medicina de Familie, jumatate dintre medicii de familie din judet, care sunt in numar de aproximativ 260.