Un medic de la Spitalul Floreasca a fost filmat in timp ce a agresat un pacient (Video)

Barbatul sustine ca nu a inregistrat intreaga altercatie pornita cand pacientii i-au reprosat medicului ca a primit inaintea lor o persoana care nu a stat la rand, doar pentru ca era cunostinta asistentei sale.Pacientul noteaza ca medicul i-a luat telefonul si i l-a aruncat la gunoi cand a vazut ca inregistreaza."Domnul din imaginile de mai jos se numeste DR. BOGDAN MEHEDINTU, MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE, medic la Spitalul FLOREASCA, la care am ajuns astazi cu o infectie la picior. Pentru ca l-am rugat frumos sa ma respecte atunci cand mi-a venit randul, iar el dorea sa consulte un alt pacient care venise ca si mine cu o problema la picior, dar care era "pila" asistentei lui, doamna laudandu-se in gura mare cu acest lucru, cei doi m-au datafara, vorbindu-mi foarte urat, chiar domnul doctor avand un comportament ca cel din imaginile de mai jos.Da, mi-a aruncat telefonul la cosul de gunoi, Mi-A SUCIT mana, si mi-a vorbit extrem de agresiv, spunandu-mi ca la el in spital el face legea, iar pe mine ma va consulta cand va avea chef si daca va avea chef! Totodata, parerea celorlalti pacienti care asteptau o aveti mai jos!", a scris pe Facebook Costin Teodorescu Barbatul a sustinut ca limbajul medicului a devenit si mai agresiv dupa ce a oprit filmarea. Pacientul a precizat ca medicul a spus ca il va consulta cand si daca va avea chef, arata Observator TV.Bogdan Oprita, purtatorul de cuvant al spitalului, a declarat ca va fi analizat clipul postat pe Facebook, iar conducerea spitalului va lua masurile care se impun.