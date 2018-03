Un medic tanar de la Spitalul Sf. Ioan din Bucuresti a murit in timpul garzii

Un medic pentru 345 de pacienti

Ziare.

com

Medicul intrase in garda luni dimineata, la ora 8:00, iar de la ora 2:00, din noaptea de luni spre marti, nu s-a mai luat legatura cu el, au precizat pentrureprezentanti ai Ministerului Sanatatii.Marti, la ora 7 dimineata, medicul a fost gasit fara suflare. In fisa medicala a acestuia nu figurau probleme speciale, au mai spus reprezentantii ministerului.Criza de resurse umane din spitale se cronicizeaza pe zi ce trece. Exodul in crestere al medicilor, dublat de garzile epuizante, a lasat din ce in ce mai multe unitati de urgenta fara personal medical. Astfel, sute de posturi de medici de urgenta sunt libere in spitalele din tara si, mai mult decat atat, concursurile pentru ocuparea posturilor vacante au ramas fara candidati.Medicii isi depun candidatura, dar cel mai adesea nu in tara, ci peste hotare, acolo unde gasesc conditii mai bune pentru a-si exercita profesia.Intr-un studiu al Institutului National de Statistica se arata ca, in anul 2016, in Romania erau doar 57.300 de medici, aceasta insemnand ca unui medic i-au revenit, in medie, 345 de pacienti.Pe langa cei 57.300 de medici, in sistemul sanitar mai erau angajati si 16.400 de medici dentisti, 17.200 de farmacisti, 137.200 de angajati reprezentand personal cu pregatire sanitara medie si 66.300 reprezentand personal sanitar auxiliar.Pana in 2016, autoritatile nu aveau o situatie exacta a numarului de cadre medicale, mai ales in conditiile in care in ultimii ani foarte multi medici si-au gasit locuri de munca in strainate.