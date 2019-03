Un medic din Galati e agresat de un barbat, cade si se loveste la cap: Nu este teama, ci revolta! (Video)

UPDATE

Potrivit relatarii de pe pagina de Facebook a medicului Costache Botezatu, incidentul s-a petrecut in luna februarie."Am cugetat mult daca sa postez inregistrarea agresiunii. Am ajuns la concluzia ca, pe langa actiunea penala, este necesara si o constientizare a unor asemenea situatii de catre toti colegii - nu numai din relatari verbale, ci si video. PS - nu ma victimizez, am postat doar pentru ceilalti colegi, pentru a realiza la ce se pot astepta. Am inaintat plangerea la Parchet. Astept procedurile", scrie medicul in mesajul care insoteste imaginile.Doctorul continua afirmand ca, "in Moldova (pe care multi o desconsideram), pentru asa ceva respectivul individ ar face 15 ani puscarie"."La noi - intre 6 luni si 3 ani (daca nu vor fi sase luni cu suspendare) . Ca sa fie clare anumite aspecte si sa nu apara intrebari: unitatea la care lucrez a chemat imediat paza si Politia, a facut toate demersurile legale necesare in asemenea situatii. Eu am depus plangere penala. Vom vedea cum se va rezolva.Postarea a fost doar un strigat (sper ca nu in van) asupra comportamentului multor pacienti, ajungandu-se si la aceste agresiuni fizice. Nu este teama, ci revolta!", mai scrie medicul.Clipul video postat are 48 de secunde. In imagini se vede cum medicul era pe hol, iar un barbat se apropie de el vociferand, evident nervos, si il impinge.Doctorul cade si se loveste cu capul de un birou. In zona apar mai multe asistente, iar apoi si un medic care incearca sa-l linisteasca pe agresor. Medicul nou sosit ii intinde mana barbatului nervos, insa acesta ignora gestul, continuand sa vocifereze.Incidentul s-a produs pe holurile unei clinici private din Galati, deocamdata nu se stie de la ce a pornit discutia. Medicul agresat este ginecolog.Politistii din Galati au intocmit dosar penal pentru lovire sau alte violente in cazul tanarului agresiv. Acelasi tanar a fost amendat cu 1.500 de lei pentru tulburarea ordinii si linistii publice.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Galati, comisar-sef Gabriela Costin, incidentul s-a produs pe 20 februarie. In jurul orei 9:40, un apel la 112 anunta ca un tanar a provocat un scandal pe holul unei clinici private."Politistii s-au deplasat la fata locului si au identificat un tanar de 23 de ani care provocase scandal pe holurile unitatii. Acesta a fost sanctionat contraventional. Ulterior, a fost depusa o plangere ca barbatul ar fi agresat un medic, iar politistii au intocmit dosar penal pentru lovire sau alte violente", a declarat Gabriela Costin.Scandalul a pornit dupa ce tanarul si concubina lui i-ar fi cerut medicului o consultatie, desi nu aveau programare. Medicul a acceptat si i-a permis tanarului sa participe la consultatie.In timpul controlului, barbatul ar fi inceput sa adreseze numeroase intrebari si sa deranjeze medicul care i-a cerut sa iasa din cabinet.Barbatul ar fi refuzat, motiv pentru care doctorul ar fi iesit din cabinet pentru a-i cere asistentei de la receptie sa cheme Politia. Ulterior, tanarul a iesit si l-a agresat pe ginecolog.