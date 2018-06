Un medic din Slobozia a fost retinut pentru ca ar fi luat de 131 de ori mita

Ziare.

com

Ofiterii DGA Ialomita au pus in executare joi doua mandate de perchezitie domiciliara, emise de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Ialomita, in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de dare de mita, luare de mita si fals intelectual, comise de un medic specialist de medicina interna in cadrul unui spital din Slobozia si de un asistent medical in cadrul aceleiasi unitati.In fapt, s-a retinut ca in perioada martie - mai 2018, cei doi au primit bani si alte foloase de la mai multe persoane, suspecte in cauza, pentru a-si exercita atributiile de serviciu.Fata de medicul specialist, procurorul de caz a dispus pe baza de ordonanta masura retinerii pentru 24 de ore, in sarcina acestuia retinandu-se comiterea unui numar de 131 infractiuni de luare de mita in forma continuata si fals intelectual. Cercetarile continua pentru documentarea intregii activitati infractionale a celor in cauza.In cauza s-a beneficiat de sprijinul de specialitate al D.G.A. - Structura Centrala.Perchezitiile domiciliare au fost efectuate cu sprijinul lucratorilor de jandarmi din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Ialomita.