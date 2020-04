Un medic explica de ce nu e buna dezinfectarea in exces si cum poate fi evitat COVID-19

LIVE

Cei care trebuie sa iasa din casa, dar se tem ca ar putea fi infectati cu noul coronavirus, exista o metoda de a se asigura ca nu isi asuma niciun risc.Manuela Ravescu, medic specialist dermatolog spune ca este nevoie ca fiecare sa aplice niste sfaturi practice atunci cand revin acasa."Stropeste covorul de la intrare cu o solutie care contine clor, sterge-te bine pe picioare pe covorul imbibat cu clor, inainte sa intri in casa, intra, lasa pantofii la usa, pe un alt covor stropit cu clor. Lasa cheile, ochelarii de soare si telefonul pe o tavita pregatita special.Lasa geanta intr-un loc special, pe un servet de hartie si mergi direct in baie si spala intai manusile, pentru a le putea scoate in siguranta. Da-le apoi jos cu grija, astfel incat sa nu atingi exteriorul. Pune-le intr-o punga de plastic pregatita dinainte, la fel si masca, apoi leaga pungile. Spala-te bine pe maini si foloseste apoi dezinfectant", spune medicul dermatolog.Rutina nu se termina, insa, aici."Scoate pungile cu masca si manusile din casa si arunca-le atunci cand duci gunoiul. Scoate geaca si las-o la aerisit, impreuna cu hainele si pantofii pe care i-ai avut afara. Revino la chei, ochelari si telefon si dezinfecteaza-le meticulos. Dezinfecteaza geanta. Revino la usa de la intrare si dezinfecteaza clanta, yala si intrerupatorul pe care le-ai atins. Spala-te din nou pe maini si foloseste solutie pentru dezinfectare. Tine cont si de faptul ca si curatenia in casa trebuie sa fie mai riguroasa decat de obicei pentru a scadea cat mai mult sansele de supravietuire ale virusului", continua dermatologul.Dezinfectatul mainilor e esential, pentru ca virusul se raspandeste cel mai repede prin contaminare directa. Dar oamenii nu trebuie sa repete obsesiv acest lucru, ci doar dupa ce au venit de afara, inainte de masa ori daca au atins vreun obiect posibil contaminat.Chiar si asa, mainile vor fi foarte uscate in aceasta perioada, iar daca deshidratarea persista, vor aparea mici crapaturi. Nu doar ca sunt dureroase, dar sunt cai foarte bune de intrare a diversilor germeni. Asa ca, dupa fiecare dezinfectare, sfatul medicilor este sa se foloseasca o crema hidratanta sau una repair&care. Seara, poate fi aplicata o crema mai grasa si inainte de asta, si o crema epitelizanta.