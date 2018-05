Un medic ii cere demisia Olgutei Vasilescu: E singura varianta sa nu va crape zilnic de rusine oglinzile din casa!

La Legea salarizarii se vor face modificari de tip "caragialesc"

Medicul mai spune ca in acest fel Olguta Vasilescu se face de ras pe ea insasi, dar si pe ceilalti guvernanti. Medicul ii cere demisia ministrului Muncii: "Demisia, doamna Vasilescu! E singura varianta care v-a ramas pentru ca sa nu va crape zilnic de rusine oglinzile din casa!"., deoarece, asa cum recunostea ieri insasi Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a permis sa fie 'aplicata in mod subiectiv de catre spitale' - desi eu cred ca asumarea acestei slabiciuni vrea doar sa mascheze faptul ca legea, in filosofia ei intima, a fost prost gandita pentru intreg domeniul sanatatii publice", isi incepe medicul Dan Grigorescu postarea de pe pagina sa de Facebook.El continua afirmand ca protestele le-au deschis ochii celor de la putere asupra faptului ca Legea salarizarii unitare trebuie corelata pentru angajatii din sanatate si cu modificarile suplimentare."Ce mai conteaza ca nu v-a ramas decat sa va amagiti orgoliul, declamand sus-si-tare ca nu veti 'modifica insa plafonarea sporurilor la 30 la suta'? Pentru ca, de fapt, si aici ati fost invinsi! Din pacate, nu de argumentele rationale expuse cu saptamani inainte de o multime de voci, ci de realitatea iminentei unei greve generale care v-ar fi aruncat din fotoliile ministeriale...", spune Grigorescu.El ironizeaza afirmatiile ministrului Muncii, care a declarat marti ca se mentine plafonul de 30 la suta, spunand ca la Legea salarizarii se vor face modificari de tip "caragialesc"."Priviti doar declaratiile Liei Olgutei Vasilescu, Ministru al Muncii si (sic!) Justitiei Sociale privind mentinerea plafonului de 30%, dar cu modificari de tip caragialesc: 'sa nu se revizuiasca, primesc, dar sa se schimbe pe ici, pe colo, prin partile esentiale!'", mai scrie Dan Grigorescu.Medicul din Brasov spune ca exista o contradictie intre termeni, in conditiile in care ministrul Muncii a spus ca plafonul de 30 la suta pentru sporuri nu se va modifica, insa poate fi depasit prin hotarare de Guvern in cazuri exceptionale, pentru spitalele de monospecialitate si pentru serviciile de ambulanta.De asemenea, Dan Grigorescu se adreseaza guvernantilor, spunand ca pe unii dintre ei i-a compatimit pentru situatia in care i-a adus cei care au "pritocit" Legea salarizarii, insa compasiunea i-a disparut imediat cand a vazut ca Executivul gaseste tot timpul alti vinovati, precum managerii de spitale si consiliile judetene, care nu ar fi interpretat corect legea."Toata compasiunea mi-a disparut insa instantaneu cand am constatat ca ati gasit vinovatii oriunde in alta parte decat printre voi: managerii de spitale + Consiliile Municipale si Judetene! Ca n-au interpretat corect legea! De parca ar fi fost o partitura! Numai ca", acuza medicul.Grigorescu critica si modificarea din legea care prevede sume compensatorii pentru angajatii din sanatate care au avut diminuari de venituri nete fata de luna februarie."Ce mi-a placut cel mai mult este ca va vreti pusi la adapost de actiunile in justitie din partea celor care au pierdut la salarii in martie. Asa ca ati mai facut 'o modificare foarte importanta, cea mai importanta', se acorda sume compensatorii pentru toti angajatii care au inregistrat diminuari de venituri nete fata de luna februarie 2018, suma compensatorie urmeaza sa acopere integral diferenta. Si care ar fi in acest caz problema rezolvata? Sa 'nu mai putem vorbi despre vreo scadere de venituri'. Chiar daca au existat cu zecile de procente printre angajati!", spune Grigorescu.Medicul ii acuza pe cei din Guvern ca, in loc sa cada in genunchi si sa le ceara scuze romanilor, o lasa pe Lia Olguta Vasilescu sa spuna ca "nu a fost intentia legiuitorului sa scada salariile in sistemul de sanatate", prin acest lucru facandu-se de ras atat pe ea insasi, cat si pe ceilalti membrii ai Executivului."In final, va acuz, guvernantilor, ca, in loc sa cadeti in genunchi in pietele publice, implorand: 'Va rugam sa ne scuzati, frati romani! Pentru toata disperarea pe care v-am pricinuit-o...', o lasati pe doamna Olguta sa aiba tupeul sa concluzioneze, senin: 'Nu a fost in intentia legiuitorului sa scada salariile in sistemul de sanatate'. Pai, spunand asta, se face si VA face de ras PE TOTI! Pentru ca, in esenta ei, aceasta afirmatie inseamna ori ca dansa minte, ori recunoaste ca legea a fost conceputa si sustinuta de niste ageamii in materie!", scrie medicul.El numeste asta "iresponsabilitate manageriala", care nu poate fi trecuta cu vederea, intrebandu-se daca nu cumva ministrul Muncii nu este nici acum sigur ca a rezolvat pe termen lung toate problemele aparute din cauza Legii salarizarii unitare."E oare posibil ca, dupa atata efervescenta sociala consumptiva, ditamai ministrul Muncii sa nu fie nici macar acum sigura, pe deplin convinsa, ca a rezolvat pe termen lung toate problemele ivite din cauza proiectului sau 'de suflet', acela al Legii Discriminarii Unitare, cand zice: 'Ne asiguram ca prin aceste modificari nu mai este posibil sa se intample acest lucru'. Serios? Si daca totusi se mai 'intampla lucruri'? Mai corectati, mai corectati? Pe nervii cui, doamna ministru?", se intreaba Dan Grigorescu.In finalul postarii, Grigorescu ii cere demisia Liei Olguta Vasilescu, spunand ca este singura varianta care i-a mai ramas.V-o cere un 'beneficiar net la nivel salarial', dar care v-a retras prezumtia de incredere. Definitiv!", incheie Grigorescu.Ministrul Muncii a anuntat marti seara, la finalul negocierilor cu sindicatele din sanatate, ca modificarile la Legea salarizarii vor viza strict modul de acordare a sporurilor , nu si grila de coeficienti sau alte prevederi ale actului normativ.