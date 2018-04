Un psihiatru si-a impartit salariul cu echipa: Statul nu a pus niciun ban, a luat de la necajiti si ne-a dat noua

Ziare.

com

Vazand ca managerul spitalului unde lucreaza nu are alt raspuns la scaderile de salarii ale colegilor sai in afara de "respect si aplic legea", medicul Dutescu si-a impartit salariul."Acesta este un om cu suflet de aur caruia ii dorim sanatate si viata lunga. Multumim din suflet, domnule doctor, pentru gestul dumneavoastra! Nu a facut nimeni in tara ce ati facut dumneavoastra pentru noi. Personalul auxiliar medical de la Dumitresti va multumeste din suflet! Singurul medic care a impartit salariul cu noi", a scris pe pagina sa de Facebook Mona Ramona Stanila, infirmiera la Spitalul de Psihiatrie din Dumbraveni.Contactat de jurnalistii de la presa locala, medicul a spus ca a luat aceasta decizie pentru ca ceea ce a facut Guvernul este o nedreptate."A fost un cadou amical pe care l-am facut. A fost o chestie colegiala. Este adevarat, am sarit in apararea acestor necajiti, pentru ca este o nedreptate ce s-a intamplat. S-au luat bani de la brancardieri, de la infirmiere si ni s-au dat noua, medicilor. De fapt, statul nu a pus niciun ban in plus, ci a luat de la necajiti si ne-a dat noua", a declarat medicul Mircea Dutescu pentru Vrancea24.ro La Spitalul Dumbraveni zeci de angajati, in special asistente medicale si infirmiere, au protestat de doua ori, recent, in curtea unitatii, dupa ce le-au scazut veniturile ca urmare a aplicarii Legii Salarizarii si a regulamentului de sporuri. Oamenii spun ca pierd intre 500 si 800 de lei."Managerul nu discuta pe aceasta tema cu noi. Nici macar nu ne spune ca incearca. Raspunsul este repetitiv: 'respect si aplic legea'", a declarat pentru sursa citata o angajata de la Spitalul de Psihiatrie.Intre timp, personalul din sistemul public de sanatate se pregateste de greva generala. Sindicalistii au anuntat joi ca saptamana viitoare, pe 26 aprilie, va avea loc un miting in Capitala cu peste 10.000 de oameni, pe 7 mai va avea loc o greva de avertisment, iar pe 11 mai e declansata greva generala.