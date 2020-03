Un medic si o asistenta din Iasi, confirmati cu noul coronavirus

LIVE

Directia de Sanatate Publica Iasi a anuntat joi seara ca la nivelul judetului sunt trei cadre medicale confirmate cu infectia cu noul coronavirus. Primul caz confirmat este cel al medicului de la Institutul Regional de Oncologie din Iasi, care a fost plecat in Franta, caz ce a fost diagnosticat in urma cu noua zile.Ultimele doua cazuri au fost inregistrate la spitalele Sfanta Maria si Sfantul Spiridon."Un al doilea cadru medical este angajat al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi care, venind dintr-o deplasare in strainatate, s-a izolat la domiciliu. In urma aparitiei simptomelor specifice a solicitat testarea pentru COVID-19. Nu a avut contacte in cadrul spitalului", au precizat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Iasi.Al treilea cadru medical din Iasi infectat cu noul coronavirus este de la Institutul de Gastroenterologie, iar potrivit unor surse este vorba despre o asistenta. Femeia este contact al pacientului transferat de la Suceava miercurea trecuta, confirmat pozitiv in cursul noptii de luni spre marti."Toti contactii acestui cadru medical sunt izolati si testele in curs de realizare. Mai precizam ca pentru situatia de la Sectia de Gastroenterologie au fost prelevate un numar de 59 de probe, dintre care 52 au rezultat negative, iar 6 probe sunt lucru. De asemenea, sunt in curs de prelevare un numar de 13 probe. Toti contactii stabiliti prin ancheta epidemiologica sunt izolati", au mai precizat reprezentantii DSP Iasi.