Presedintele Aliantei Medicilor trage un semnal de alarma pentru pacientii cu cancer: Cand si cum ii putem opera? Ministerul Sanatatii ii cere... o propunere scrisa

In cazul lor chiar si o diferenta de cateva zile poate face diferenta dintre viata si moarte.Medicul spune ca la fel este si pentru pacientii care sufera de boli rare sau diabet. Tanase intreaba, intr-o postare pe Facebook: "Cand si cum ii putem opera in siguranta?"."Ma intreb si eu, ca medic care trateaza pacienti oncologici,. Fiindca suntem noi, ca medici, din punct de vedere medicolegal si moral mai ales, suntem intre ciocan si nicovala.Si aceste intrebari evident sunt valabile si pentru toti pacientii aflati in tratament cronic: dializa, diabet, boli rare. Deci? Aude si ajuta cineva?", a scris medicul pe reteaua sociala.In replica, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan i-a putut spune doar ca asteapta... o propunere scrisa de la medici in acest sens.Pacientii cu boli grave sunt disperati si tot cauta medici, insa nu gasesc..."Tot caut cabinete, policlinici. Tot caut medici si in privat. Nu gasesc. Inteleg acest COVID, dar si noi avem nevoie de ingrijiri", a spus o pacienta cu insuficienta renala, citata de Stirile TVR "Am incercat pe toate caile posibile. Nu stiu incotro sa ma indrept. Eu am nevoie de supraveghere, de indrumarea unui medic pentru tratament, pentru alimentatie. Nu vreau sa ajung la dializa sau... Doamne, fereste!", spune femeia.La randul sau, Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor, spune ca tot sistemul medical e paralizat din cauza pandemiei."Nu au unde sa mearga (pacientii - n.red.). La UPU sunt trimisi acasa. Avem situatii dramatice. Pericolul e sa avem decese evitabile foarte multe, complicatii ale unor afectiuni care mai tarziu pun in pericol viata pacientilor, care creeaza costuri suplimentare. Este paralizat intreg sistemul de sanatate", a declarat acesta.