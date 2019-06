Un pacient nemultumit a cerut inapoi spaga data medicului: Va dau banii inapoi, dar nu stiu cati mi-ati dat

Ziare.

Femeia a fost operata de varice, iar fiica ei i-a dat medicului drept spaga 100 de euro, pentru a se asgiura ca mama sa este tratata cum trebuie.Insa, in urma unor complicatii, pacienta este nevoita sa se interneze la Spitalul Judetean Timisoara, asa ca fiica acesteia i-a cerut banii inapoi medicului, scrie Digi24 Este vorba despre 100 de euro care, intre timp, au fost returnati.Iata discutia dintre femeie si medic:- Maine ma operez din nou in Timisoara, trebuie sa ma deschida din nou si sa ma curete si am venit la dumneavoastra cu scopul de a-mi primi banii inapoi.- Va dau banii inapoi, dar nu mai stiu ce bani mi-ati dat.- 100 de euro.- Rana mamei mele este supra-infectata, ajunge spre cangrena.- Va dau banii, fara nicio problema, eu nu am cerut bani. Va rog sa ma intelegeti, dumneavoastra mi-ati dat niste bani si saru'mana, dar mi i-ati dat dumneavoastra, eu nu v-am spus.Citste si Sindicatele din Sanatate spun ca nu e problema lor mita din spitale: Marile spagi sunt conectate la politicienii care lupta sa scape