Un psihiatru din Constanta merge la inchisoare dupa ce a eliberat retete fictive

Curtea de Apel Constanta a decis sa admita apelul formulat de Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta impotriva deciziei Judecatoriei Constanta prin care medicul Diana Lilia Bandrabur fusese achitat.Instanta a decis condamnarea acesteia la un an de inchisoare pentru fals intelectual in forma continuata, hotarand ca pedeapsa aplicata sa fie executata in regim de detinere.De asemenea, Dianei Lilia Bandrabur i-a fost interzisa de instanta exercitarea profesiei de medic psihiatru si a fost obligata la plata sumei de cinci mii de lei reprezentand cheltuieli judiciare catre stat.In luna martie a anului trecut, Diana Lilia Bandrabur fusese achitata de Judecatoria Constanta. Decizia a fost atacata la instanta superioara.Medicul Diana Lilia Bandrabur ar fi emis 115 retete false, aceasta fiind acuzata de fals intelectual, complicitate la inselaciune, abuz in serviciu si complicitate la uz de fals."In perioada 2008-2012, inculpata, in calitate de medic psihiatru in cadrul Sectiei exterioare de psihiatrie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, a eliberat mai multe prescriptii medicale compensate integral pentru mai multi pacienti care, in realitate, nu au apelat la serviciile medicale ale medicului respectiv, nu au fost consultati de cea in cauza si nu au beneficiat de medicamentele prescrise de Bandrabur Diana Lilia", noteaza procurorii in rechizitoriu.Anchetatorii mai arata ca prescriptiile medicale false au fost inaintate spre decontare Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Constanta."Ulterior emiterii de catre medicul in cauza a prescriptiilor respective, acestea au fost inmanate reprezentantilor farmaciilor de pe raza judetului Constanta, cu care medicul in speta colabora, fie direct de catre cea in cauza, fie prin intermediul altor persoane. La randul lor, reprezentantii farmaciilor au inaintat ulterior prescriptiile medicale false Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Constanta, alaturi de documentatia aferenta, solicitand decontarea lor si inregistrand, astfel, cresteri ale incasarilor din vanzari.", noteaza procurorii in rechizitoriu.Anchetatorii precizeaza ca retetele au fost eliberate pe numele unor persoane care fie au un alt medic curant, fie nu sufera de boli psihice sau chiar erau decedate la data inscrisa pe reteta. Cele 115 prescriptii medicale emise fara respectarea dispozitiilor legale aveau o valoare totala de 115.037 lei, au mai aratat procurorii.