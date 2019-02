Un raport cerut de Banca Mondiala arata dezastrul din Romania in domeniul ingrijirilor paliative

Ingrijirea paliativa in Romania

Profesionistii din paliatie

De asemenea, exista un numar extrem de redus de centre de ingrijire paliativa sau de echipe de ingrijire la domiciliu si mai putin de 25% din medicii specializati in paliatie lucreaza in sistemul de ingrijiri paliative.Documentul, rezultat al multor luni de studiu si consultare cu expertii si operatorii din domeniul paliatiei, prezinta rezultatele si concluziile evaluarii nevoii de ingrijire paliativa in Romania si arataDocumentul, care poate fi consultat aici , defineste paliatia inca de la inceput si subliniaza ca "ingrijirea paliativa alina suferinta si imbunatateste calitatea vietii persoanelor afectate de o boala cu speranta de viata limitata.Ingrijirea paliativa este o abordare holistica menita sa amelioreze calitatea vietii pacientilor si familiilor acestora, prin abordarea nevoilor fizice, psiho-sociale si spirituale asociate bolii amenintatoare de viata".Potrivit raportului,(81.121 in mediul urban si 91.541 in mediul rural).Judetele cu cea mai ridicata nevoie de ingrijire paliativa (peste 6.000 persoane pe an) sunt Prahova, Dolj si Bucuresti. Alte judete cu nevoie ridicata (peste 5.000 persoane anual) sunt Constanta, Iasi, Suceava, Bacau, Bihor si Cluj.La nivel de tara, sunt. Cele mai multe paturi de ingrijire paliativa (45%) sunt in Regiunea Nord-Est (815 paturi) . De remarcat insa ca aproape jumatate din aceste paturi (370) functioneaza in spitale private, in sistem cu plata, deci nu sunt accesibile intregii populatii.Exista 17 judete in tara care nu au deloc paturi de ingrijire paliativa in sistem public sau non-profit. Zona sudica a tarii prezinta cel mai deficitar in privinta numarului de paturi de paliatie. Regiunea Sud-Vest are doar 1% din totalul paturilor de paliatie la nivel de tara (22 paturi in judetul Dolj) si patru judete fara paturi de paliatie.Raportul pentru Banca Mondiala face si o trecere in revista a echipelor de ingrijire paliativa la nivel de tara, subliniind ca numarul este foarte redus:. In Bucuresti exista o singura echipa completa care ofera ingrijire paliativa la domiciliu, cea a HOSPICE Casa Sperantei.Documentul subliniaza ca Romania este foarte slab reprezentata de serviciile de ingrijiri paliative in ambulatoriu; exista doar 3 ambulatorii de ingrijire paliativa, 2 in judetul Brasov si unul in Bucuresti. Aceste servicii, atat in Brasov, cat si in Bucuresti, sunt oferite gratuit de HOSPICE Casa Sperantei.Exista in total: 1 in judetul Arges, 1 in Dolj, 2 in Brasov si 1 in Bucuresti. Toate centrele de zi functioneaza in cadrul unor organizatii neguvernamentale.Un alt aspect punctat in evaluarea Bancii Mondiale este cel al serviciilor de "bereavement" - suport pentru familii in perioada de doliu, dupa decesul unui membru al familiei. Acestea sunt recunoscute la nivel international ca fiind esentiale ca parte a unor ingrijiri paliative de buna calitate.Doar 56% dintre furnizorii de ingrijire paliativa din Romania asigura servicii de suport in perioada de doliu pentru familii.Dupa analizarea mai multor date, raportate la serviciile existente, specialistii care au realizat raportul au identificat nevoia urmatoarelor servicii suplimentare de ingrijiri paliative:- 2.925 paturi de ingrijiri paliative- 325 ambulatorii de ingrijiri paliative- 490 echipe de ingrijiri paliative la domiciliuDocumentul Ministerului Sanatatii mai arata ca la nivel de tara se observa, in vederea asigurarii serviciilor necesare acoperirii nevoii estimate.Astfel,au obtinut competenta/atestat de studii complementare in ingrijiri paliative, dintre care doar 23% (108) au raportat ca lucreaza in servicii de ingrijiri paliative.La nivelul tarii suntcare lucreaza in servicii de ingrijiri paliative. 178 (46%) sunt concentrate in doua regiuni - Nord-Est si Nord-Vest. In Regiunile Sud si Sud-Vest sunt doar 4% asistente medicale in servicii de paliatie. In majoritatea regiunilor sunt judete fara asistente pregatite in domeniu.Se remarca Regiunea Sud-Vest, in care sunt doar 7 medici si nici o asistenta medicala cu pregatire in domeniu. Patru judete nu au nici medici si nici asistente medicale cu pregatire in paliatie: Calarasi, Gorj, Mehedinti si Olt.In ceea ce priveste situatia medicilor de familie, raportul mentioneaza ca, ceea ce denota o subdezvoltare accentuata a ingrijirii paliative la nivel de asistenta primara.Pe baza acestor date, specialistii au identificat nevoia suplimentarii urmatoarelor categorii de personal:- 1.167 medici cu competenta in ingrijiri paliative- 4.227 asistenti medicali cu studii in ingrijiri paliative- 310 asistenti sociali pentru servicii de ingrijiri paliativeofera intreaga gama de servicii de paliatie, ceea ce inseamna internare in cele doua spitale ale noastre din Brasov si din Bucuresti, ingrijire la domiciliu in cele patru orase pe care le acoperim, adica Bucuresti, Brasov, Zarnesti si Fagaras, policlinica, centre de zi pentru pacientii care sunt mai mobili, taberele de vara pentru micii pacientii si copiii-apartinatori in centrul HOSPICE de la Adunatii-Copaceni, la munte si la mare. Cand noi avem un pacient, fie adult, fie copil, in egala masura imbratisam si familia, avem programe de supraveghere si sprijin pentru familie, care pot merge pana la 3 ani dupa decesul pacientului.Totusi, nevoia este atat de mare la nivel national incat este evident ca, iar raportul ne arata, din pacate, ca paliatia este, inca, Cenusareasa sistemului de sanatate. De aceea, de 27 de ani, de cand suntem in Romania, HOSPICE a mers tot timpul pe doua directii, amandoua la fel de importante: serviciile pentru pacienti si, in acelasi timp, instruirea si educarea la nivel national si regional a specialistilor - cu scopul ca ei sa se intoarca in localitatea lor de resedinta si sa aplice servicii de paliatie.Dar acest raport arata faptul ca, in ciuda tuturor eforturilor pe care le facem si pe care vom continua sa le facem, este nevoie de o constientizare a uriasei nevoi de servicii de paliatie si de o sprijinire substantiala a acestora, astfel incat sa putem ajunge la cat mai multi oameni in suferinta", a declaratRaportul pentru Banca Mondiala a fost intocmit in colaborare cu membrii Grupului Tehnic de Lucru pentru Ingrijiri Paliative si ai Comisiei de Paliatie din Ministerul Sanatatii, iar la realizarea sa au contribuit Conf. Dr. Daniela Mosoiu, profesor la Facultatea de Medicina a Universitatii Transilvania din Brasov si Director de Educatie si Dezvoltare Nationala la Fundatia HOSPICE Casa Sperantei, Malina Dumitrescu, Director de Programe/PR si Flavia Hurducas, coordonator al Centrului de Studii pentru Medicina Paliativa, ambele din cadrul Departamentului de Educatie si Dezvoltare Nationala al Fundatiei HOSPICE Casa Sperantei."Ingrijirea paliativa este un. Stim cu totii ce inseamna sa ai un prieten sau pe cineva in familie cu o boala progresiva, incurabila, ce suferinta apare si cat de greu este sa organizezi ingrijirea in acest caz. Alaturi de aceste povesti de viata dureroase, pentru a elobora o strategie de Ingrijiri Paliative, Ministerul Sanatatii avea nevoie de cifre reale.Primul pas facut a fost cartografierea nevoilor de paliatie la nivel national si identificarea serviciilor de paliatie furnizate atat in sistemul public, cat si in cel privat. Rezultatele acestui proces il reprezinta raportul de analiza a nevoilor paliative in Romania.Realitatea creionata in raport, asa cum ne-am asteptat, evidentiaza o dezvoltare neuniforma la nivelul tarii a serviciilor de ingrijiri paliative, subdimensionarea acestor servicii comparativ cu nevoia identificata si numarul foarte mic de servicii de ingrijire paliativa la domiciliu si in ambulator.Ca si o casa noua care se construieste dupa o analiza reala si un proiect, asa si paliatia in Romania are acum o analiza situationala facuta, un plan strategic schitat, urmeaza partea laborioasa a construirii acestui sistem de servicii de paliatie. Succes si intelepciune celor care vor duce aceasta munca la indeplinire!", a declarat Conf. Dr. Daniela Mosoiu, Director de Educatie si Dezvoltare Nationala la Fundatia HOSPICE Casa Sperantei.In Romania, in anul 2015 au fost. Se estimeaza ca in Europa, inclusiv in Romania, situatia se va deteriora in urmatorul deceniu, odata cu imbatranirea populatiei.Romania si-a propus, dupa cum se arata in Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020, un obiectiv ambitios: sa dezvolte serviciile de ingrijiri paliative un grad de acoperire a nevoii de paliatie de 60% pana in anul 2020.In martie 2014 Banca Mondiala a aprobat un imprumut de, "Reforma sectorului de sanatate - Proiect de imbunatatire a calitatii si eficientei sistemului public de sanatate din Romania".HOSPICE Casa Sperantei, organizatie non-profit infiintata in 1992 la Brasov, a introdus conceptul de ingrijire paliativa in Romania si cea mai mare fundatie din tara care ofera gratuit servicii specializate gratuite de acest tip.Organizatia are doua spitale cu servicii integrate, in Brasov si Bucuresti, echipe mobile in patru orase - Bucuresti, Brasov, Fagaras si Zarnesti, sase sedii destinate oferirii de ingrijire paliativa si educatie si peste 100 de paturi pentru internare si activitati adiacente, destinate ingrijirii persoanelor diagnosticate cu boli incurabile.In 2019, HOSPICE va inaugura centrul socio-medical de la Adunatii Copaceni, primul din Romania destinat exclusiv copiilor cu boli incurabile.HOSPICE a dezvoltat servicii complete de ingrijire paliativa, care sunt oferite in centre de zi, ambulatorii si unitati proprii pentru internare, la domiciliul pacientilor si in spitalele partenere.In cei 27 de ani de existenta, HOSPICE a adus alinare si speranta pentru peste 30.000 de copii si adulti cu boli incurabile, cat si familiilor acestora.Pentru mai multe informatii, accesati www.hospice.ro . Ne gasiti pe Facebook si pe Instagram , iar pe Youtube puteti afla povestea HOSPICE si istoria ingrijirii paliative in Romania.