Un tanar de 21 de ani a murit, dupa ce a fost plimbat intre 5 spitale din 3 orase

Desi nu a prezentat simptomele specifice COVID-19, tanarul a fost considerat suspect de boala, pentru ca se intorsese de curand din Germania, fiind sofer de TIR.El s-a intors in Romania pe 7 martie, iar 20 de zile mai tarziu s-a dus la spital, acuzand dureri de burta.In schimb, in loc sa fie tratat sau macar intrebat de alte simptome, Sabin Ciurca a fost pus sa completeze chestionare de suspiciune COVID-19 unul dupa altul, fiind pasat de la un medic la altul. Intr-un final, baiatul a murit la Spitalul Campina.Conform Adevarul , sapte medici l-au consultat pe Sabin Ciurca in 4 zile, dar niciunul nu i-a pus diagnosticul corect: pancreatita, o boala grava cu sanse de supravietuire sub 25% si mult mai slabe in cazul pacientilor diabetici, asa cum era Sabin Ciurca.Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova a inceput o ancheta in acest caz.Spitalul Campina, acolo unde a murit Sabin Ciurca, a fost amendat cu suma de 30.000 de lei, sanctiunea maxima impusa de lege.Alte patru spitale din Prahova sunt si ele cercetate de catre inspecoroii DSP pentru ca sunt indicii ca la mijloc este o culpa comuna a tuturor unitatilor medicale pe unde a trecut Sabin.Este vorba despre Spitalul Orasenesc din Valenii de Munte, Spitalul Judetean Ploiesti, Spitalul de boli infectioase "Movila" din Ploiesti, Spitalul CFR Ploiesti si Spitalul Municipal Campina.