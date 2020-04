Unde s-a gresit in criza Covid? Nu de munca fug medicii. Hartuirea lor este o eroare strategica, ce poate avea consecinte nebanuite Interviu

De ce demisioneaza medicii?

Premierul Orban i-a amenintat voalat pe medicii demisionari cu ridicarea dreptului de libera practica. Dar este dispus sa mareasca preavizul ca sa aiba timp sa se mai gandeasca. Ce efect credeti ca au asemenea declaratii?

Cum am ajuns in situatia de avea atat de multi medici infectati? Unde s-a gresit? Autoritatile spun ca spitalele de infectioase au fost dotate multumitor de la inceput.

Acum ce va spun colegii, au echipamente?

De ce e nevoie ca medicii sa fie instructati cum sa se echipeze? N-ar trebui sa stie?

De ce atata frica de a vorbi a cadrelor medicale?

Am asistat la linsaje ale medicilor, in primul rand a sefiei ATI de la Suceava. De cat timp si cate examene e nevoie pentru a ajunge specialist ATI, stiu ca aveti un parcurs medical special.

Va asteptati la un nou exod al medicilor dupa acest episod?

Precedenta criza majora in Sanatate a fost. Ce s-a schimbat de atunci in spitale. Au aparut epidemiologi mai multi, infectionisti mai multi? Au disparut infectiile de care nu mai vorbeste nimeni?

Dr. Copaciu a condus 8 ani sectia ATI a Spitalului Universitar si este cea care a coordonat, la cateva luni dupa incendiul de la Colectiv, elaborarea raportului despre tragedie, intocmit de Ministerul Sanatatii, condus la acea vreme de Vlad Voiculescu.Spune ca de la Colectiv incoace, din pacate, nu s-au schimbat prea multe in sistemul de sanatate romanesc si asta se vede in criza actuala pe care o traversam.Fara echipamente, fara instrumentele necesare sa tina pacientii in viata si mereu sub amenintarea riscurilor la care se expun nu doar pe ei, dar si pe cei dragi de acasa, aceste demisii ar trebui privite cu maxima ingrijorare, si nu aratate cu degetul sau pedepsite, asa cum sugereaza politicienii.Pe de alta parte, medicul subliniaza cat de puternic s-au mobilizat societatea civila si mediul privat in gasirea de solutii. "Acest semnal al societatii civile merita preluat si amplificat astfel incat fiecare dintre noi sa traim sentimentul cert ca nu suntem singuri si impreuna vom gasi solutii!", spune dr. Elena Copaciu, in interviul acordat Ziare.com.Este un fenomen socant. Nu cred ca exista o singura explicatie. Orice demisie este o decizie individuala, dar faptul ca apar demisii in multe locuri simultan trebuie sa dea serios de gandit oricui si in primul rand autoritatilor.Faptul ca apar la debutul epidemiei si nu la momentul de varf, de suprasolicitare maxima, este semnul cel mai clar ca nu de munca fug oamenii acestia, ci pare semn al unei anxietati majore, anume ca nu poti raspunde adecvat unei solicitari medicale majore, o forma de epidemie cu care omenirea nu s-a mai intalnit de peste 100 de ani!Odata ca nu ai instrumentele cu care sa sustii functiile vitale ale pacientilor (si stim de acum care este gravitatea cazurilor care ajung in terapie intensiva) si pe de alta parte riscurile pe care lipsa echipamentelor de protectie le implica pentru cei din jur (pacienti, colegi, familie), dar si pentru propria viata (avem deja un numar mare de cadre medicale infectate cu coronavirus, inclusiv cazuri grave de terapie intensiva)!La aceasta se adauga problemele de comunicare cu autoritatile si cred ca aceste demisii de fapt sunt cel mai serios semnal ca e nevoie de o schimbare de strategie si de abordare inclusiv a resursei umane in aceasta epidemie!Personal mi se pare o eroare strategica hartuirea unor specialisti cu care trebuie castigat acest "razboi", intr-un moment de emotie colectiva de asemenea intensitate, eroare ce poate avea consecinte nebanuite! Suntem impreuna echipa care trebuie sa infrunte inamicul, coronavirusul, si sa ajute populatia sa treaca peste aceasta incercare grea!Intai fizic, cu ajutorul sistemului sanitar, apoi sa depasim consecintele pe care le va avea asupra tuturor segmentelor societatii! Nu cu amenintari si coercitie trimiti combatantii in linia intai! Oamenii au nevoie de lideri, de incredere, sa se simta parte a echipei si sa stie ca pot conta pe autoritati! Oricare dintre noi putem deveni pacienti in orice moment si aceasta este echipa care trebuie sa ne salveze! Tonalitatile imperative pot costa multe vieti, din pacate!Strategia acestei campanii a fost si este cu spitale de linia intai (cele de boli infectioase nominalizate), unde ajung pacientii cu diagnostic de Covid, cele de linia a doua ulterior nominalizate, linia a treia a fost definita recent, iar spitalele mari de urgenta, inclusiv cele judetene, sunt considerate in continuare in acest plan noncovid.Or, majoritatea covarsitoare a pacientilor diagnosticati pana acum s-au prezentat la camerele de garda ale acestor ultime spitale. In asteptarea confirmarii (testarea fiind foarte lenta la inceput) au stat zile bune in spital noncovid si rata de contaminare a devenit foarte mare in unele din aceste spitale.La aceasta se adauga si faptul (de care am aflat recent) ca de doi ani de zile stocul de urgenta este zero si probabil resursele au fost dirijate prioritar catre spitalele de linia intai si poate si din aceste motive avem acum atat de multe cadre medicale infectate. Nedeclararea situatiilor de risc la ancheta epidemiologica constituie un alt factor.La ora actuala nu cred ca poate spune cineva in tara ca are stoc suficient de echipamente de protectie sau de suport de functii vitale. Lipsa stocului de urgenta isi spune deja cuvantul, pe plan mondial e o adevarata goana dupa aceleasi produse si s-a ajuns la niste forme de sechestrare de stocuri disputate intre diverse autoritati cum nu au mai existat in ultimele decenii.Au intrat relativ putine astfel de materiale in tara si sa speram ca eforturile autoritatilor vor avea efectele dorite! Intre timp, mobilizarea societatii este incredibila si foarte multi oameni si intreprinderi de tot felul cauta si gasesc solutii, fac donatii si sprijina efortul colectiv pentru a depasi cu bine aceasta criza! Acest semnal al societatii civile merita preluat si amplificat astfel incat fiecare dintre noi sa traim sentimentul cert ca nu suntem singuri si impreuna vom gasi solutii!Au fost multe discutii legate de echiparea/dezechiparea echipamentelor de protectie in aceasta epidemie! Confuzia vine din faptul ca se intelege ca ar fi vorba de echipamentele de terapie intensiva de toata ziua; este cu totul altceva. Echiparea uzuala de terapie intensiva sau de sala de operatie presupune in principal sa fereasca pacientul de contaminare in cursul actului medical si protectie pentru personal de nivel mult inferior celei impuse de coronavirus.In cazul actualei epidemii, stim ca acolo unde cadrele medicale au fost echipate ca in cazul unui atac bioterorist (ex. antrax) - cls III sau Ebola - cls IV, au fost cel mai bine ferite de infectare! Iar aceasta iese cu totul din rutina medicala. Sunt echipe restranse antrenate special pentru asa ceva. De aceea e nevoie de antrenamente, existand risc mare de contaminare la dezechipare (asistentele din Wuhan au spus ca au facut si pana la 8 cicluri se simulare pana au intrat la bolnavii critici).Evident ca nu peste tot e nevoie de astfel de echipament si se si gasesc foarte greu acum. Am vazut ca se improvizeaza mult, insa aceasta are un pret - infectarea cadrelor medicale cu riscuri aferente pentru propria persoana, familii, pacienti! De unde si numarul mare de cadre medicale infectate in multe tari, unele cu forme grave de boala si deces! Acum 2-3 saptamani nu gandeam asa si nimic nu ne-a pregatit pentru asta! Acum fiecare are o intalnire in forul sau intim cu aceasta eventualitate!Nu cred ca exista un singur raspuns la aceasta intrebare! Am incercat sa inteleg de-a lungul timpului aceasta tacere! O forma vizibila de protest a fost plecarea masiva a medicilor din tara! Nimeni nu pleaca de bine! Toti avem familiile injumatatite de emigratia medicala! Nu banii au fost resortul, ci posibilitatea de a-ti face meseria in liniste, respect si cu demnitate! In tara, sistemul sanitar a fost politizat excesiv si autoritatea profesionala nu a mai putut impune standarde profesionale adecvate!S-a ajuns cu politizarea ierarhiilor pana la nivel de sef de sectie, iar deciziile medicale au fost tot mai viciate de puterea conferita acestor ierarhii! Avertizorii de integritate, asa putini cati au fost, au fost hartuiti "exemplar": comisii de disciplina, destituiri, refuzul de repunere in drepturi dupa hotarari definitive in instanta etc., fara ca abuzatorul dovedit sa sufere consecintele faptelor sale!Trebuiau izolati sa fie exemplu pentru toti ceilalti! Cred ca in multe locuri s-a accesat comisia de disciplina in ultimii 3-4 ani, cat nu auzisem in 30 de ani de activitate medicala! Iar acum vedem ca se intampla la fel in multe locuri! Amenintarile autoritatilor centrale si hartuirile autoritatilor locale nu isi au locul in managementul de criza! E timpul pentru solutii si cladit increderea in echipa!Un medic ATi are in spate 12 ani de scoala, plus 6 de facultate, plus 5 de pregatire in specialitate (curicula acceptata de organismul european UEMS). Din 2012 absolventii pregatirii in rezidentiat parcurg examinarea finala dupa urmatorul program: proba scrisa - teste grila - se da simultan in multe tari din UE in aceeasi zi si la aceeasi ora, sub coordonarea Societatii Europene de Anestezie. Caietele se sigileaza in sala de examen si sunt expediate la Bruxelles unde se corecteaza.Cei care iau acest prim test mai au de parcurs 3 probe de examen practic. Cine parcurge aceasta verificare, face fata cu siguranta provocarilor specialitatii alese! Ulterior se parcurg si alte programe de formare (educatie medicala continua, atestate: ecografie cardiaca, bronhologie, transplant, nutritie clinica, terapia durerii, paliatie, cursuri pe simulatoare etc.). Ca examinator de peste 25 de ani, pot sa va spun ca nu judeci niciun specialist dupa anumite caracteristici fizice! Iar daca un astfel de specialist isi da demisia, e mai bine sa ii afli motivele, daca vrei sa gasesti si solutia! Pentru ca, va repet, e vremea de gasit solutii. Public shaming nu ajuta!Din pacate, astfel de situatii intens mediatizate si dezbatute raman adanc in mentalul tuturor, mai ales al tinerilor! Ma astept nu doar la un nou exod al cadrelor medicale (si e bine de stiut ca inclusiv acum se incearca recrutarea de medici romani de alte tari), ci si la scaderea numarului de tineri care aleg in viitorul apropiat cariera medicala! Depinde foarte mult de modul de abordare si de managementul acestei crize, cum va arata viitorul sistemului sanitar inclusiv din punct de vedere al resursei umane!Din pacate, nu multe s-au schimbat! In primul rand avem aceeasi infrastructura de spital de acum 30 de ani! Spitale care nu mai corespund nevoilor actuale ale pacientilor, in care cu greu se respecta circuite sau se poate si fara! Sunt "reabilitate" la nesfarsit, la orizont nu se vede niciun spital regional, deci...Avem ceva mai multi epidemiologi si infectionisti in spitale, dar suntem departe de a acoperi necesarul si nu peste tot opiniile lor sunt luate in consideratie! Aceasta criza este un moment, poate ultimul, in care sa ne propunem noi ca societate resetarea sistemului sanitar ca sa poata raspunde nevoilor actuale medicale ale comunitatii si sa luptam pentru indeplinirea sa ca proiect pe termen lung!Nu e suficient sa vrem, trebuie sa facem eforturi considerabile cu totii sa depasim rezistenta la schimbare si inertia sociala de pana acum! Nu cred ca ne place unde ne-au dus toate acestea!