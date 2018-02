Unitatile de urgenta sunt parasite de medicii din ce in ce mai epuizati. Ce se intampla cu pacientii

Ploiesti: 16 medici lipsa, la Urgente

Sibiu: De 10 ani, niciun medic nu vine la concurs

Targu-Jiu: Sapte din 11 medici au mai ramas

Miercurea Ciuc mai are patru medici, i-ar trebui 21

10 medici de urgenta sunt asteptati Cluj-Napoca

Galati: In deficit de medici de urgenta, spitalul apeleaza la rezidenti

Un medic pentru 345 de pacienti

Sute de posturi de medici de urgenta sunt libere in spitalele din tara si, mai mult decat atat, concursurile pentru ocuparea posturilor vacante au ramas fara candidati. Medicii isi depun candidatura, dar cel mai adesea nu in tara, ci peste hotare, acolo unde gasesc conditii mai bune pentru a-si exercita profesia.Un reportaj pe teren al jurnalistilor de la Mediafax ne lasa sa vedem tabloul deprimant al spitalelor cu din ce in ce mai putini medici. Fie ca vorbim despre Ploiesti, Gorj, Sibiu, Galati sau Cluj-Napoca, realitatea pentru pacienti este aceeasi: nu mai sunt medici.Astfel, numai la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti sunt vacante 16 posturi de medici. Cei care asigura, totusi, garda se plang de epuizare, iar pacientii spun ca asteapta si cateva ore pana sa fie consulati.La UPU Ploiesti ar trebui sa fie 26 de medici, dar sunt doar 11, dintre care trei au contract de colaborare."Lipsa de medici de medicina de urgenta este de ani de zile. Suntem incadrati opt medici de medicina de urgenta, avem un deficit de alti 16 medici de medicina de urgenta. Am mai completat schema de personal cu alti trei medici de medicina de familie, cu competenta in urgente medico-chirugicale. Sunt trei linii de garda care se acopera foarte greu in aceste conditii, avand in vedere ca pentru fiecare linie de garda este necesar un numar minim de cinci medici", a declarat medicul sef al UPU Ploiesti, Odette Pana.Medicii sunt epuizati, stau mai mult la serviciu, iar volumul mare de munca ii determina pe posibili candidati la posturile vacante sa aleaga alte specializari."Suntem obositi, continuu, de ani de zile, pentru ca trebuie sa acoperim garzile. Avem in medie 300 de prezentari pe zi, in aceasta situatie suntem de ani de zile. Singura solutie ar fi incadradrea cu alti medici de urgenta. Ne straduim ca lipsa medicilor sa nu afecteze actul medical, dar presiunea pentru fiecare dintre noi este foarte mare. Volumul de munca este foarte mare", a mai spus Odette Pana.Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, Marius Niculescu, admite ca pacientii sunt nevoiti sa astepte ore in sir pana sa fie consultati."Cea mai vitregita este linia de urgente minore, in UPU, unde adresabilitatea, ca si numar, este cea mai mare. De aici si timpii de asteptare pentru pacienti, cel putin de partea de investigare. Prin lipsa acestor medici nu se poate organiza serviciul in ture si permanenta este asigurata prin clasicile linii de garda care sunt epuizante.Un timp asa de mare, de lucru fara pauze, este extenuant. Este greu, aceasta specializare dureaza destul de mult, examenele sunt riguroase, si suntem pe acest specific in concurenta cu Serviciul Judetean de Ambulanta si cu SMURD-ul care si ei au deficit", a spus managerul.Si Sibiul se confrunta cu un mare deficit de medici la urgenta: din 25 de posturi sunt ocupate doar 16, iar medicii incearca sa nu lase garzile neacoperite. De 10 ani se organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant, dar nu vine nimeni."Organizam de vreo 10 ani concurs si nu vine nimeni. Nu sunt medici de medicina de urgenta. Toti pleaca in strainatate unde nivelul de salarizare pleaca de la 5.000 de euro pentru un medic de medicina de urgenta. Toate promotiile termina si pleaca, foarte putini raman. Specializarea o fac la noi si, din pacate, foarte putini raman in tara.Eu sunt aici de vreo 20 de ani, dar va spun ca noi la Sibiu stam bine. In regiunea Centru, dupa Mures, suntem singurii care acoperim turele. In rest, Alba, Brasov, Valcea au mari probleme. Daca am noroc sa nu mai plece, suntem cat de cat acoperiti, ne descurcam", a declarat dr. Constantin Rosca, medicul sef al UPU Sibiu.Managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, Cornel Benchea, spune ca situatia este cu totul alta in ceea ce priveste cadrele medii, asistente si infirmiere. Datorita sporurilor mari, pentru locurile de la UPU este cea mai mare concurenta."Sunt sporuri mari. Ar vrea toti acolo pentru ca fac serviciu permanent si daca prind sambete, duminici, sarbatori legale, salariul e bun. Nu avem probleme cu asistentele si registratorii. La medici situatia e mai complicata. Organizam concurs, dar nu vine niciun candidat", a spus Benchea.La Spitalul Judetean de Urgenta Targu-Jiu, care este cel mai mare spital din judetul Gorj, au ramas sapte medici in Unitatea de Primiri Urgente. Ar fi fost nevoie de 11."La noi sunt ocupate 7 din 11. Ar mai fi nevoie. Au fost mai putini in anii trecuti. In ultimii doi ani au mai venit inca doi, anul trecut unul si acum doi ani inca unul. Este o specialitate grea, solicitanta.In aceasta situatie se fac mai multe garzi, normal ar trebui sa fie macar doi medici de garda, pentru ca numarul de prezentari a crescut de la an la an, simtitor. Tinerii nu prea imbratiseaza aceasta specialitate. Cei care termina, de obicei, pleaca dincolo. Am avut si noi un coleg, care, dupa un an, a plecat in Anglia", a explicat Ramona Oprea, purtatorul de cuvant al SJU Targu-Jiu.Aceasta este medic al Unitatii de Primiri Urgente din Targu-Jiu, de la infiintare."La sase luni dupa ce s-a dat drumul la Urgenta am venit, in decembrie 2007 s-a dat drumul, in 2008, in iunie, am venit eu. Nu m-am gandit niciodata ca as pleca. Salariile, comparativ cu Anglia, sunt foarte mici la noi", a mai spus Ramona Oprea.La Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Miercurea Ciuc situatia este si mai dramatica: aici mai sunt doar patru medici, desi legislatia permitea angajarea, in total, a 21 de medici. Niciun candidat nu s-a mai prezentat la concurs in ultimii doi-trei ani."Nu toti specialisti in urgente, ci ar putea sa fie pediatri specialisti in urgente, medici pentru urgente adulti, radiologi si anestezisti specialisti in terapie intensiva. Momentan avem patru medici specialisti in UPU si trei rezidenti in urgente pediatrice, care isi fac rezidentiatul la Universitatea din Targu-Mures", a spus dr. Demeter Ferenc, managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc.El a adaugat ca UPU ar functiona foarte bine daca ar mai veni inca cel putin doi-trei medici."Acum se lucreaza greoi, cand apar concedii multe sau concedii medicale, atunci facem fata cu greu situatiilor, chiar cu medici de familie cu competente sau cu medici de specializati in UPU, care lucreaza la Ambulanta sau in mediul privat", a mai spus managerul Spitalului din Harghita.Intrebat de ce considera ca refuza absolventii de medicina specializarea de Primiri Urgente, el a raspuns ca din cauza volumului mare de munca si a deficientelor sistemului medical de baza."Refuza din cauza deficientelor sistemului medical de baza, a medicinei de familie si a centrelor de permanenta care nu fac fata sau nu acopera intreaga zona de activitate. Foarte multi pacienti care ar fi de competenta medicului de familie ajung la UPU. Din aceasta cauza, sunt foarte multi pacienti, iar garzile foarte frecvente si timpul de munca utilizat la maximum ii obosesc si ii consuma fizic si intelectual", a afirmat dr. Demeter Ferenc.Medicii de la UPU Miercurea Ciuc asigura cu greu garzile, dar cu toate acestea nu se depaseste timpul de asteptare a pacientilor, a mai spus Ferenc.In afara de conditiile spartane de munca din spitale, mai e si problema bugetului. Unitatea de Primiri Urgente (UPU) Cluj-Napoca ar avea nevoie de 10 medici de urgenta pentru completarea posturilor, dar nu pot avea loc angajari, deoarece nu se stie valoarea contractului cu CJAS pe acest an si nici valoarea salariilor."La UPU Cluj-Napoca nu putem spune ca avem o criza de personal, avem o incadrare de 80% din ceea ce inseamna medici, din 36,5 posturi avem 27 angajati. Medici doritori sa se angajeze la noi ar fi, problema este legata de buget. Putem angaja daca vom avea buget, inca nu stim valoarea contractului cu CJAS si nici valoarea salariilor.Chiar 10 medici de urgenta nu vom putea angaja, pentru ca nu avem absolventi, dar 2-3 absolventi am gasi, sunt 3 care fac garzi acum in UPU", a declarat medicul sef al UPU Cluj-Napoca, Adela Golea.Si la Galati, Unitatea de Primiri Urgente a celui mai mare spital din judet functioneaza cu personal insuficient. Pentru a nu bloca activitatile de la UPU, conducerea sectiei apeleaza la rezidenti.Potrivit datelor transmise de reprezentantii spitalului, UPU Galati are nevoie de 67 de noi angajati pentru a functiona normal, pe lista fiind 10 medici, sapte asistenti medicali, o infirmiera, 10 brancardieri, 30 de ingrijitoare, un administrator, un personal IT, patru asistenti sociali si trei registratori medicali."Garzile nu le putem acoperi doar cu personalul nostru. De aceea, in cazul medicilor, recurgem la medicii rezidenti, fara post. Asistentele, infirmierele, acestea sunt inlocuite in timpul garzilor de voluntari. Cea mai mare problema este la nivelul personalului auxiliar, dar avem si o mare nevoie de medici.Eu fac saptamanal referate pentru a solicita angajarea de personal. Avem si cereri, sunt medici rezidenti si asistenti care s-ar angaja la noi, dar trebuie sa avem posturile disponibile, sa fie aprobate de autoritati", a explicat coordonatorul UPU-SMURD Galati, Angel Trifan.La Spitalul de Urgenta Bistrita-Nasaud, a mai ramas doar un sfert din necesarul de medici: sapte medici specialisti in medicina de urgenta sunt angajati aici."Conform organigramei noi avem aprobate 17 posturi de medic specialist in medicina de urgenta pentru sectia UPU-SMURD, fiind acoperite la aceasta data 14 posturi. Numarul este insa insuficient, se lucreaza pentru o dublare a acestei organigrame, deoarece aceasta este calculata pentru 20.000 de prezentari la UPU intr-un an, insa noi avem 42.000 de prezentari.Avem nevoie de un numar dublu de medici pentru a acoperi numarul foarte mare de pacienti care apeleaza la serviciile noastre", a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta Bistrita-Nasaud, dr. Mihaiela Mastan.Intr-un studiu al Institutului National de Statistica se arata ca, in anul 2016, in Romania erau doar 57.300 de medici, aceasta insemnand ca unui medic i-au revenit, in medie, 345 de pacienti.Pe langa cei 57.300 de medici, in sistemul sanitar mai erau angajati si 16.400 de medici dentisti, 17.200 de farmacisti, 137.200 de angajati reprezentand personal cu pregatire sanitara medie si 66.300 reprezentand personal sanitar auxiliar.Pana in 2016, autoritatile nu aveau o situatie exacta a numarului de cadre medicale, mai ales in conditiile in care in ultimii ani foarte multi medici si-au gasit locuri de munca in strainate.