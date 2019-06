Alerta meteo in Bucuresti: Ploi torentiale, descarcari electrice si vant puternic

Ziare.

com

Conform prognozei ANM , in noaptea de duminica spre luni, pana la ora 09 dimineata, instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice si intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie.Luni (03 iunie), instabilitatea atmosferica se va mentine accentuata si mai ales pe parcursul zilei vor fi intervale cuTemperatura maxima va fi de 24 - 25 de grade, iar cea minima de 14 - 15 grade.Marti (04 iunie), vremea va fi in continuare instabila. In special pe parcursul zilei vor fi intervale cuTemperatura maxima va fi de 22 - 23 de grade, iar cea minima de 13 - 14 grade.