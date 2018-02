Informare meteo de vreme rea: Vantul se va intensifica si va ninge pana luni dimineata. Inclusiv in Bucuresti.

Ziare.

Conform prognozei ANM, in intervalul mentionat, in sudul si din estul Munteniei, precum si in cea mai mare parte a Dobrogei, vor fi precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, in general moderate cantitativ (10-15 l/mp). Se va depune strat de zapada, local mai consistent indeosebi in judetele Calarasi si Constanta.Vor fi intervale de timp in care ninsoarea va fi asociata cu intensificari ale vantului, cu viteze de 45-55 km/h, astfel incat aceasta va fi viscolita, iar vizibilitatea scazuta. Pe litoral rafalele vor depasi 60-65 km/h, dar precipitatiile vor fi mixte.